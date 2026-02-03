Das haben die Steuerzahler von der Filmförderung

Jeder investierte Euro löst drei Euro Wertschöpfung aus

Etwas einfacher ausgedrückt: Laut der Studie generiert jeder Euro, den die Cine Tirol in Förderung investiert, mindestens drei Euro an Wertschöpfung. Das ausgelöste Steuer- und Abgabenaufkommen übersteigt die eingesetzten Fördermittel beinahe um das Doppelte. Was man natürlich beachten muss: Da die eingenommenen Steuergelder vom Bund an die Länder verteilt werden, profitiert nicht nur der Tiroler Steuerzahler, sondern alle in ganz Österreich.