Noch gar nicht da – und trotzdem ein großes Thema!

Bei Schwarz entschied man sich nun aber bewusst dagegen. Denn: Zum einen wäre es „nur“ um die Trainings gegangen, stand ein Start beim Rennen am Samstag für Schwarz ohnehin nie im Raum. Zum anderen gibt es vor dem Super-G eine Hangbefahrung, kann sich „Blacky“ da an die Gegebenheiten vor Ort gewöhnen. Und zu guter Letzt sei es laut Pfeifer nun vielleicht eine „glückliche Fügung“. Denn: „Mal schauen, was hier in Bormio angesichts des Wetters an Training möglich ist – in Saalbach kann er jetzt in Ruhe seine Einheiten abspulen, danach mit voller Energie nach Bormio reisen.“