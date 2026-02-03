Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lidl Pfand-Aktion

Großer Erfolg für Tierschutz-Spenden im Supermarkt

Tierecke
03.02.2026 18:15
Auch wenn es nur ein paar Cent sind, die jeder einzelne gibt – gemeinsam können große Summen für ...
Auch wenn es nur ein paar Cent sind, die jeder einzelne gibt – gemeinsam können große Summen für den Tierschutz erreicht werden.(Bild: Krone KREATIV/Branislav Rohal)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Unkomplizierter geht es fast nicht: Direkt am Pfandautomaten können Lidl-Kunden ihren Bon spenden – und damit ganz nebenbei wichtige Tierschutzprojekte der „Krone“ unterstützen. 

0 Kommentare

Wer hätte gedacht, dass aus leeren Flaschen und Dosen so viel Gutes entstehen kann? Was für viele nur lästige Pfandflaschen sind, wird bei Lidl Österreich seit mittlerweile einem Jahr zu einer einfachen Möglichkeit, Umweltbewusstsein und Tierliebe zu verbinden. Die Resonanz ist beeindruckend: Knapp 50.000 Euro sind auf diesem Weg bereits zusammengekommen. 

„So einfach war Spenden noch nie“, freut sich „Krone“-Tierecke-Chefin Maggie Entenfellner. „Leere Pfandflaschen nachhaltig entsorgen und gleichzeitig ein paar Cent in den Tierschutz fließen lassen – das ist eine wunderbare Kombination. Unser herzlicher Dank gilt Lidl Österreich und vor allem allen Kundinnen und Kunden, die mit jeder einzelnen Spende unsere zahlreichen Projekte unterstützen.“

Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner und Lidl Österreich Chef Michael Kunz blicken auf das ...
Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner und Lidl Österreich Chef Michael Kunz blicken auf das erste Jahr einer erfolgreichen Zusammenarbeit zurück.(Bild: privat)

Auch bei Lidl Österreich ist die Freude über die erfolgreiche Initiative groß. Geschäftsführer Michael Kunz zeigt sich begeistert vom Engagement der Kundschaft: „Wir freuen uns sehr, dass die Pfandspende so gut angenommen wird und unsere Kunden damit zeigen, dass sie nicht nur an die Umwelt, sondern auch an das Wohl der Tiere denken. Dieses große Herz für Tiere macht den Erfolg der Aktion erst möglich.“ Ein starkes Zeichen dafür, dass selbst kleine Beträge – gesammelt an der richtigen Stelle – Großes bewirken können.

Hilfe, die ankommt
Die „Krone“-Tierecke kümmert sich seit Jahrzehnten um notleidende Tiere. Verstoßene und heimatlose Vierbeiner finden ein neues Zuhause und mit den Spenden tierliebender Leser werden österreichweit Tierheime und -Vereine sowie Tierhalter in finanzieller Not unterstützt. Helfen auch Sie dabei, diese wertvolle Arbeit aufrechtzuerhalten!

Seit Jahrzehnten setzt sich die Tierecke für Notfälle und Hilfsprojekte ein.
Seit Jahrzehnten setzt sich die Tierecke für Notfälle und Hilfsprojekte ein.(Bild: iwavephoto - stock.adobe.com)

Alles fließt in den Tierschutz
Anders als bei vielen anderen Tierschutzvereinen kommt bei dem Verein „Freunde der Tierecke“ jeder Cent dem Tierschutz zugute. Denn die Mitarbeiter werden von der „Kronen Zeitung“ entlohnt, dem Verein selbst entstehen keinerlei Personal- oder Bürokosten. Das Team geht jeder Meldung von Tierquälerei nach und Anzeigen werden an die zuständige Behörde weitergeleitet. Unzählige Leser wenden sich täglich mit allen möglichen Problemen rund um Vierbeiner an die Tierecke, wo stets versucht wird, eine Lösung zu finden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sie sind eigensinnig, grazil, haben sieben Leben und wissen ganz genau, wie sie den Menschen an ...
Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
176.631 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
141.401 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
119.092 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf