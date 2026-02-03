Großer Erfolg für Tierschutz-Spenden im Supermarkt

Unkomplizierter geht es fast nicht: Direkt am Pfandautomaten können Lidl-Kunden ihren Bon spenden – und damit ganz nebenbei wichtige Tierschutzprojekte der „Krone“ unterstützen.
Wer hätte gedacht, dass aus leeren Flaschen und Dosen so viel Gutes entstehen kann? Was für viele nur lästige Pfandflaschen sind, wird bei Lidl Österreich seit mittlerweile einem Jahr zu einer einfachen Möglichkeit, Umweltbewusstsein und Tierliebe zu verbinden. Die Resonanz ist beeindruckend: Knapp 50.000 Euro sind auf diesem Weg bereits zusammengekommen.
„So einfach war Spenden noch nie“, freut sich „Krone“-Tierecke-Chefin Maggie Entenfellner. „Leere Pfandflaschen nachhaltig entsorgen und gleichzeitig ein paar Cent in den Tierschutz fließen lassen – das ist eine wunderbare Kombination. Unser herzlicher Dank gilt Lidl Österreich und vor allem allen Kundinnen und Kunden, die mit jeder einzelnen Spende unsere zahlreichen Projekte unterstützen.“
Auch bei Lidl Österreich ist die Freude über die erfolgreiche Initiative groß. Geschäftsführer Michael Kunz zeigt sich begeistert vom Engagement der Kundschaft: „Wir freuen uns sehr, dass die Pfandspende so gut angenommen wird und unsere Kunden damit zeigen, dass sie nicht nur an die Umwelt, sondern auch an das Wohl der Tiere denken. Dieses große Herz für Tiere macht den Erfolg der Aktion erst möglich.“ Ein starkes Zeichen dafür, dass selbst kleine Beträge – gesammelt an der richtigen Stelle – Großes bewirken können.
Hilfe, die ankommt
Die „Krone“-Tierecke kümmert sich seit Jahrzehnten um notleidende Tiere. Verstoßene und heimatlose Vierbeiner finden ein neues Zuhause und mit den Spenden tierliebender Leser werden österreichweit Tierheime und -Vereine sowie Tierhalter in finanzieller Not unterstützt. Helfen auch Sie dabei, diese wertvolle Arbeit aufrechtzuerhalten!
Alles fließt in den Tierschutz
Anders als bei vielen anderen Tierschutzvereinen kommt bei dem Verein „Freunde der Tierecke“ jeder Cent dem Tierschutz zugute. Denn die Mitarbeiter werden von der „Kronen Zeitung“ entlohnt, dem Verein selbst entstehen keinerlei Personal- oder Bürokosten. Das Team geht jeder Meldung von Tierquälerei nach und Anzeigen werden an die zuständige Behörde weitergeleitet. Unzählige Leser wenden sich täglich mit allen möglichen Problemen rund um Vierbeiner an die Tierecke, wo stets versucht wird, eine Lösung zu finden.
