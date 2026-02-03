Vonn emotional: „… bis ich das MRT vor mir sah“

US-Ski-Star Lindsey Vonn hat sich am vergangenen Freitag beim Sturz in der alpinen Weltcupabfahrt von Crans-Montana das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. Das sagte die 41-Jährige am Dienstag in Cortina d‘Ampezzo in einer Pressekonferenz. Doch nicht nur die Olympia-Abfahrt sieht sie als ihr Ziel an. Zudem gibt sie Einblicke in die Momente nach dem fatalen Sturz.
„Als ich im Helikopter war, hatte ich das Gefühl, dass es schlimm war, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, bis ich das MRT vor mir sah. Aber ich habe nicht geweint“, schildert Vonn die Stunden nach dem Sturz in Crans-Montana.
In den vergangenen Tagen sei ihr Knie nach ärztlicher Konsultation intensiv therapiert worden, sie sei auch schon im Fitnesscenter gewesen und am Dienstag Skifahren. „Mein Knie fühlte sich dabei stabil und stark an. Es ist nicht geschwollen. Ich bin zuversichtlich, dass ich am Sonntag in der Abfahrt mit der Unterstützung einer Knie-Bandage fahren kann.“ Ihre Fitness sei bei 100 Prozent. Das hieße aber nicht, dass das auch für ihren Körper gelte.
Sie habe hart dafür gearbeitet, um bei den Spielen mit einer besseren Ausgangsposition am Start zu stehen. „Ich weiß um meine Chancen vor dem Sturz und ich weiß um meine Chancen jetzt – sie sind nicht mehr die gleichen. Aber ich weiß, dass ich noch immer eine Chance habe. Solange ich die habe, werde ich es versuchen.“ Das erste von drei Abfahrtstrainings für die Olympia-Abfahrt auf der Tofana ist für Donnerstag angesetzt.
Schafft sie den Zwei-Tages-Rythmus?
Die auch an Knochenprellungen laborierende Vonn schloss auch Olympia-Starts nächste Woche in der Team-Kombination und im Super-G nicht aus. Diese Rennen sind für Dienstag und Donnerstag nächster Woche angesetzt. Es wären im Zwei-Tages-Rhythmus rennmäßige Belastungen ihres Knies. Vonn sah es realistisch – der Skirennsport sei nun mal gefährlich und sie gehe ans Limit, so die vierfache Gesamtweltcupsiegerin.
Die Speed-Spezialistin war in der Crans-Montana-Abfahrt nach ihrem Sturz in ein Fangnetz geschlittert. Sie rutschte noch auf Skiern ins Ziel, hielt sich aber immer wieder das linke Knie. Anschließend wurde sie vom Hubschrauber abgeholt. Zur Schwere ihrer Verletzung hatte sie sich zunächst nicht geäußert. Vonn fährt inzwischen mit einer Teilprothese im rechten Knie. Ihr großes Ziel für diese Spiele ist eine weitere Olympia-Medaille.
