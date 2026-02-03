Pensionist „ausgenommen wie eine Weihnachtsgans“

Opfer vor zwei Jahren verstorben

„Es war alles freiwillig! Er war bei bester Gesundheit. Ich habe ihm das ganze Geld übergeben und nur die Provision einbehalten. Was er damit gemacht hat, weiß ich nicht“, so der Erstangeklagte beim Prozess in Eisenstadt, bei dem man sich auf die Niederschrift der Anzeige verlassen muss, die im Beisein der Stieftochter erstattet wurde: Das Opfer verstarb im Februar 2023. Nicht zuletzt deshalb plädieren alle vier Anwälte auf Freispruch für ihre Mandanten: „Niemand weiß, was tatsächlich passiert ist.“