Schimmel-Rätsel: Wohnung „dampft“ vor Feuchtigkeit

Wohnung soll nun saniert werden – doch wohin in der Zwischenzeit?

Der Neubau selbst wurde jedenfalls Anfang der 2000er-Jahre aus dem Boden gestampft. Vermieter sind die Genossenschaften Alpenland und Terra. „Die Mieterin ist informiert, dass wir die Wohnung sanieren werden“, sagt Stefanie Rida-Tuppy von der Immobilienverwaltung der Genossenschaft. Während der Dauer der Arbeiten – sechs Wochen – könne die Mieterin die Wohnung nicht nutzen. Die Genossenschaft zahlt 70 Euro pro Tag für ein Ersatzquartier. „Ich kann aber nicht einfach irgendwo hin“, sagt S.