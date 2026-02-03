Vorteilswelt
„Falsch gelüftet“?

Schimmel-Rätsel: Wohnung „dampft“ vor Feuchtigkeit

Niederösterreich
03.02.2026 18:00
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Eine Wohnung der Genossenschaft Alpenland /Terra in Niederösterreich schimmelte schon kurz nach dem Einzug. Eine betroffene Mutter und ihr Kind klagen nun über Lungenprobleme. Ein Gutachter meint zu der Familie: „Sie lüften falsch.“

0 Kommentare

Voller Freude bekam Jennifer S. vor knapp einem Jahr den Schlüssel für ihre neue Wohnung überreicht. Umgezogen aus Wien, wollte die alleinerziehende Mutter für sich und ihre kleine Tochter eine schöne Zukunft in Hochstraß, einem kleinen Ort im Wienerwald unterhalb von Pressbaum, aufbauen. „Im Sommer hört man morgens die Vögel zwitschern“, schildert sie voller Wehmut. Denn die schöne Fassade hatte bald zu bröckeln begonnen – und das buchstäblich!

Wasser rinnt an Fenstern runter
„Im Schlafzimmer haben wir bemerkt, dass durch die Wandfarbe beim Fenster plötzlich Schimmel durchscheint“, erzählt die Frau. Die feuchte Wand rieselte förmlich herunter. Die Fenster müssen täglich gewischt werden, weil so viel Kondenswasser daran herunterrinnt.

Beim Lokalaugenschein der „Krone“ herrschen klirrend kalte Minusgrade. Aber egal zu welcher Jahreszeit: „Die Luftfeuchtigkeit liegt nie unter 70 Prozent“, so die Mieterin. Die Linse des Apparats des „Krone“-Fotografen ist schon kurz nach dem Eintreten komplett angelaufen. Beim Einatmen spürt man die Feuchtigkeit.

Keine Chance für Pflanzen: Schon kurz nach dem Kauf beginnt jede Blumenerde in der Wohnung zu ...
Keine Chance für Pflanzen: Schon kurz nach dem Kauf beginnt jede Blumenerde in der Wohnung zu schimmeln.(Bild: Attila Molnar)

Wasserschaden im rosa Kinderzimmer
S. vermutet, dass das Mauerwerk viel zu feucht ist. Wasserschaden-Flecken drücken sich durch die rosafarbenen Wände im Kinderzimmer. Wo der Schaden herkommt, sei nicht geklärt. „Ich habe mich schon oft an die Genossenschaft gewandt. Doch deren Gutachter erklärte nur, dass ich falsch lüfte oder falsch koche“, berichtet die Alleinerzieherin.

Mit diesen Sorgen ist Jennifer S. nicht alleine, eine Nachbarin berichtet der „Krone“ Ähnliches. Ist auch in diesem Fall nur schlechtes Lüftverhalten die Ursache?, fragt man in der Nachbarschaft. 

Die Raufasertapete bröckelt vor Feuchtigkeit von der Wand herunter.
Die Raufasertapete bröckelt vor Feuchtigkeit von der Wand herunter.(Bild: Attila Molnar)
So sieht es an vielen Ecken in der Wohnung aus: und der Schimmel kommt immer wieder, auch in ...
So sieht es an vielen Ecken in der Wohnung aus: und der Schimmel kommt immer wieder, auch in anderen Wohnungen.(Bild: Attila Molnar)

Wohnung soll nun saniert werden – doch wohin in der Zwischenzeit?
Der Neubau selbst wurde jedenfalls Anfang der 2000er-Jahre aus dem Boden gestampft. Vermieter sind die Genossenschaften Alpenland und Terra. „Die Mieterin ist informiert, dass wir die Wohnung sanieren werden“, sagt Stefanie Rida-Tuppy von der Immobilienverwaltung der Genossenschaft. Während der Dauer der Arbeiten – sechs Wochen – könne die Mieterin die Wohnung nicht nutzen. Die Genossenschaft zahlt 70 Euro pro Tag für ein Ersatzquartier. „Ich kann aber nicht einfach irgendwo hin“, sagt S. 

Ein Jahr lang hat die junge Mutter ihr Leiden protokolliert, ein Neuanfang blieb aus. Am liebsten will die Frau „nur mehr schnell raus“ aus der Wohnung. Sorgen bereiten ihr die gesundheitlichen Folgen des Schimmels: „Meine Tochter hustet immer mehr. Wir wachen jeden Morgen mit Kopfschmerzen auf.“

