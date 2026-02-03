Minister und „Doktor“ sind in Sorge um Grazer City

Die Frequenz in der Grazer Innenstadt ist im Jahr 2024 um eine Million Besucher zurückgegangen – im ersten Halbjahr 2025 waren es wieder knapp 570.000 weniger. Für das komplette Vorjahr fehlen noch die Zahlen, es darf aber davon ausgegangen werden, dass sich der Trend nicht umgekehrt hat. „Es wird Zeit, ein Zeichen zu setzen, dass in Graz auch was anderes geht, außer neue Straßenbahnlinien und Radwege zu bauen“, schüttelt Marko den Kopf.