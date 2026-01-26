Darum kommen weniger Besucher ins Grazer Zentrum

Bewohner aus dem Umland kommen seltener als früher

Die Besuchshäufigkeit hat vor allem bei Personen aus Graz-Umgebung abgenommen. 44,8 Prozent geben an, seltener als früher die Innenstadt zu besuchen. Bei den Grazerinnen und Grazern kommen 39,6 Prozent seltener als früher. Bei den Grazern kommen 3,5 Prozent „gar nicht mehr“, bei den Bewohnern aus GU sind es sogar 12,1 Prozent. Einen Unterschied gibt es auch bei den Geschlechtern, zeigt mResearch-Geschäftsführer Peter Maderl auf. Männer bleiben konstanter, während Frauen häufiger von rückgängigen Frequenzen berichten. 30 Prozent der Befragten aus dem Umland kommen ca. ein bis zwei Mal im Monat ins Zentrum, bei den Grazern fast 30 Prozent einmal die Woche.



Gastro, Treffen und Shopping motivieren

Die Hauptgründe für einen Aufenthalt im Zentrum sind bei allen Befragten Gastronomiebesuche (57,5%), Treffen mit Freuden (54,3%), Shopping (46,6%) und bei den Grazern vor allem auch der Gang auf ein Amt.