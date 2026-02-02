US-Senat spricht sich für Übergangslösungen aus

Blockade durch Streit über Gesundheitswesen

Die Demokratinnen und Demokraten hatten vor diesem Kompromiss mit einer Blockade des Finanzierungsplans für die Bundesbehörden gedroht. Am Montag hat US-Präsident Donald Trump das Parlament aufgefordert, den Stillstand von Regierungsgeschäften mit einer Haushaltsabstimmung zu beenden. Er werde das Finanzierungspaket sofort unterschreiben, kündigte der Republikaner an. Das Land könne keinen weiteren Shutdown ertragen. Damit Trump seine Unterschrift darunter setzen kann, muss allerdings das Repräsentantenhaus noch zustimmen. Eine Abstimmung wird frühestens am morgigen Dienstag erwartet.