Urlauber bewusstlos

Von Skipiste abgekommen und mehrmals überschlagen

Tirol
02.02.2026 20:53
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Fataler Unfall im Tiroler Ski-Mekka Ischgl am Montag! Ein Niederländer (62) kam mit den Skiern zu Sturz und geriet über den Pistenrand hinaus. Nachdem er sich mehrmals überschlagen hatte, blieb er bewusstlos liegen.

Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 14 Uhr. Der 62-Jährige fuhr gemeinsam mit Freunden und Familienmitgliedern im Skigebiet Ischgl von der Bergstation der Höllspitzbahn kommend über die rot markierte Piste 38 in Richtung Tal. „Wenige Meter unterhalb der Bergstation kam der Niederländer aus unbekannter Ursache zu Sturz und schlitterte in Richtung Pistenrand“, heißt es von der Polizei.

Folglich geriet der 62-Jährige über den Pistenrand hinaus, überschlug sich mehrmals und blieb bewusstlos liegen. Seine Begleiter leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Die Pistenrettung Ischgl sowie der Notarzthubschrauber „Robin 3“ rückten aus. Mittels Seilwinde wurde der Urlauber schließlich geborgen. Mit schweren Kopfverletzungen wurde er in die Klinik Innsbruck geflogen.

