Von Skipiste abgekommen und mehrmals überschlagen

Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 14 Uhr. Der 62-Jährige fuhr gemeinsam mit Freunden und Familienmitgliedern im Skigebiet Ischgl von der Bergstation der Höllspitzbahn kommend über die rot markierte Piste 38 in Richtung Tal. „Wenige Meter unterhalb der Bergstation kam der Niederländer aus unbekannter Ursache zu Sturz und schlitterte in Richtung Pistenrand“, heißt es von der Polizei.