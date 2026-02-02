Skifahrer überlebt Absturz in Wald schwer verletzt

Schrecklicher Wintersportunfall am Sonntagnachmittag im Tiroler Unterland: Ein 60-jähriger Skifahrer geriet über den Pistenrand hinaus und stürzte zehn Meter über steiles Gelände in den angrenzenden Wald ab. Der Deutsche erlitt schwere Verletzungen und musste von der alarmierten Bergrettung geborgen werden.