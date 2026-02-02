Skifahrer überlebt Absturz in Wald schwer verletzt

Schrecklicher Wintersportunfall am Sonntagnachmittag im Tiroler Unterland: Ein 60-jähriger Skifahrer geriet über den Pistenrand hinaus und stürzte zehn Meter über steiles Gelände in den angrenzenden Wald ab. Der Deutsche erlitt schwere Verletzungen und musste von der alarmierten Bergrettung geborgen werden.
Ereignet hat sich der Unfall am Sonntagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel). Der 60-jährige Deutsche fuhr laut Polizei auf einer blau markierten Piste talwärts, als er plötzlich aus noch unbekannter Ursache über den Pistenrand hinausgeraten sei.
Zehn Meter in Wald abgestürzt
„Der Skifahrer stürzte daraufhin rund zehn Meter in ein steiles Waldstück ab. Er erlitt dabei schwere Verletzungen“, schildern die Ermittler.
Mit Notarzthubschrauber ins Spital
Der Schwerverletzte musste von der alarmierten Bergrettung aus dem Gelände geborgen werden. Nach erfolgter Erstversorgung vor Ort wurde der 60-Jährige schließlich mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.
