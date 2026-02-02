Wenn KI, Yoga und Hochmair im Domquartier landen

Ganz modern daher kommt auch die Ausstellung „Bestseller“, die bereits zu sehen ist und noch bis 27. April läuft. Auf Basis von Klickzahlen auf der Internetseite und verkauften Kunstpostkarten hat das Domquartier feststellen lassen, was die beliebtesten Gemälde sind. Welche das sind, verrät die „Krone“ aber nicht. Noch bis 27. April läuft zudem die Ausstelllung „Der Bauernkrieg im Spiegel von Kunst und Diktatur“.