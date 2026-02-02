Biathlete caught
Positive test! Doping scandal before the start of the Olympics
Doping scandal shortly before the start of the Olympic Games on Friday: Italian biathlete Rebecca Passler has tested positive!
As the national association has now confirmed, letrozole has been detected in a doping sample taken from Rebecca Passler. The drug lowers estrogen levels, which could be elevated by anabolic steroids, for example. However, it is mainly used to treat cancer. The substance has been banned in competitive sports since 2008 and is on the World Anti-Doping Agency (WADA) list of prohibited substances.
Olympic dream shattered at home
Thisshatteredthe 24-year-old's big Olympic dreamat home. Passler comes from Antholz, of all places. Her best career results are two eleventh places in the sprint in Oberhof and in the mass start in Annecy.
Passler is the niece of former Italian biathlete Johann Passler, who won two Olympic bronze medals in Calgary in 1988. According to Italian media reports, Johann Passler will also be working as a logistics assistant at the stadium in Antholz during the Winter Games, which begin on Friday.
Third-best Italian
The doping case is a bitter setback for the Italian team. Passler was the third-best biathlete on the team this winter after Lisa Vittozzi and Dorothea Wierer. Instead of an Olympic medal, she now faces a ban.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.