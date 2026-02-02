Positiver Test! Doping-Ärger vor Olympia-Start

Doping-Ärger kurz vor dem Start der Olympischen Spiele am Freitag: Die italienische Biathletin Rebecca Passler ist positiv getestet worden!
Wie der nationale Verband inzwischen bestätigt hat, ist in einer Dopingprobe von Rebecca Passler Letrozol nachgewiesen worden. Das Mittel senkt den Östrogenspiegel, der zum Beispiel durch Anabolika erhöht sein könnte. Hauptsächlich wird es aber zur Krebsbehandlung eingesetzt. Bereits seit 2008 ist der Wirkstoff im Leistungssport nicht mehr erlaubt und steht auf der Liste der verbotenen Substanzen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA).
Olympia-Traum in der Heimat geplatzt
Damit platzte für die 24-Jährige der große Olympia-Traum in der Heimat. Passler stammt ausgerechnet aus Antholz. Ihre besten Karriereresultate sind zwei elfte Plätze im Sprint von Oberhof und im Massenstart von Annecy.
Passler ist die Nichte des ehemaligen italienischen Biathleten Johann Passler, der 1988 in Calgary zweimal Olympia-Bronze gewann. Johann Passler wird laut italienischen Medien bei den am Freitag beginnenden Winterspielen auch als Logistikhelfer im Stadion von Antholz arbeiten.
Drittbeste Italienerin
Für das italienische Team ist der Doping-Fall ein herber Rückschlag. Passler war in diesem Winter nach Lisa Vittozzi und Dorothea Wierer die drittbeste Biathletin des Teams. Statt einer Olympia-Medaille winkt nun eine Sperre.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.