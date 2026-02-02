Vorteilswelt
Biathletin erwischt

Positiver Test! Doping-Ärger vor Olympia-Start

Wintersport
02.02.2026 15:38
Rebecca Passler wurde des Dopings überführt.
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Doping-Ärger kurz vor dem Start der Olympischen Spiele am Freitag: Die italienische Biathletin Rebecca Passler ist positiv getestet worden!

0 Kommentare

Wie der nationale Verband inzwischen bestätigt hat, ist in einer Dopingprobe von Rebecca Passler Letrozol nachgewiesen worden. Das Mittel senkt den Östrogenspiegel, der zum Beispiel durch Anabolika erhöht sein könnte. Hauptsächlich wird es aber zur Krebsbehandlung eingesetzt. Bereits seit 2008 ist der Wirkstoff im Leistungssport nicht mehr erlaubt und steht auf der Liste der verbotenen Substanzen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA).

Olympia-Traum in der Heimat geplatzt
Damit platzte für die 24-Jährige der große Olympia-Traum in der Heimat. Passler stammt ausgerechnet aus Antholz. Ihre besten Karriereresultate sind zwei elfte Plätze im Sprint von Oberhof und im Massenstart von Annecy.

Passler ist die Nichte des ehemaligen italienischen Biathleten Johann Passler, der 1988 in Calgary zweimal Olympia-Bronze gewann. Johann Passler wird laut italienischen Medien bei den am Freitag beginnenden Winterspielen auch als Logistikhelfer im Stadion von Antholz arbeiten.

Drittbeste Italienerin
Für das italienische Team ist der Doping-Fall ein herber Rückschlag. Passler war in diesem Winter nach Lisa Vittozzi und Dorothea Wierer die drittbeste Biathletin des Teams. Statt einer Olympia-Medaille winkt nun eine Sperre.

