Positiver Test! Doping-Ärger vor Olympia-Start

Wie der nationale Verband inzwischen bestätigt hat, ist in einer Dopingprobe von Rebecca Passler Letrozol nachgewiesen worden. Das Mittel senkt den Östrogenspiegel, der zum Beispiel durch Anabolika erhöht sein könnte. Hauptsächlich wird es aber zur Krebsbehandlung eingesetzt. Bereits seit 2008 ist der Wirkstoff im Leistungssport nicht mehr erlaubt und steht auf der Liste der verbotenen Substanzen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA).