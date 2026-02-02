Wie der Staat am Glücksspiel mehr verdienen könnte

Studie: Deutlich mehr Einnahmen bei Marktöffnung

Die wirtschaftlichen Folgen der Reform wären laut der Berechnung gravierend. Im Worst-Case-Szenario würde die Kanalisierungsrate der Spieler in den legalen Markt – konkret die von den Lotterien betriebene Website win2day.at – bis 2031 auf 27,8 Prozent fallen. Die kumulierten Steuereinnahmen würden im Prognosezeitraum 2026 bis 2031 auf nur noch 600 Mio. Euro sinken. Im Gegensatz dazu verspricht das Modell einer kontrollierten Marktöffnung deutlich höhere Erträge. Bei einer Liberalisierung mit 15 Lizenzen und strengen Auflagen prognostiziert Branchenradar Steuereinnahmen von bis zu 1,88 Mrd. Euro sowie eine Kanalisierungsrate von über 85 Prozent.