Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwarzmarkt riesig

Halbe Milliarde Euro für illegales Glücksspiel

Wirtschaft
06.01.2026 10:00
Bis zu einer halben Milliarde Euro soll das illegale Glücksspiel bei uns ausmachen.
Bis zu einer halben Milliarde Euro soll das illegale Glücksspiel bei uns ausmachen.(Bild: stock.adobe.com null)

Das illegale Glücksspiel in Österreich ist riesig. Insgesamt soll der nicht-lizensierte Markt rund eine halbe Milliarde Euro schwer sein, so eine neue Erhebung. Mehr Wettbewerb oder ein Festzurren des Monopols – was hilft Spielern und Wirtschaft am meisten?

0 Kommentare

Eine neue Studie sorgt für Aufsehen in der Glücksspielbranche. Der internationale Berater Regulus schätzt in einer für den Anbieter Tipico durchgeführten Analyse den illegalen Sektor in Österreich auf rund 500 Millionen Euro – das sind bis zu 71 Prozent des Markts. Konkret soll der Anteil zwischen 435 und 616 Millionen Euro liegen.

Illegaler Anteil könnte weiter zunehmen
Der hohe Anteil liege einerseits an dem monopolisierten Angebot, weswegen viele Zocker ausweichen, andererseits auch an der hohen Steuerlast. Das österreichische Monopol kanalisiert laut der Studie nur 29 bis 37 Prozent der Nachfrage, der Anteil wird voraussichtlich sinken, so Regulus. Der Rest entfällt auf Anbieter mit einer Lizenz in einem anderen EU-Land sowie auf gänzlich unregulierte Anbieter.

„Aktuelle Schätzungen zeigen, dass weit mehr als 50 Prozent der Spieler im unregulierten Schwarzmarkt aktiv sind. Ein wirksamer Spielerschutz kann aber nur in einem regulierten Umfeld stattfinden“, betont Admiral-Managerin und Branchensprecherin Monika Racek.

Die Regierung will nun den illegalen Markt durch Blockieren („IP-Blocking“) von Webseiten und Überweisungen bekämpfen. Wie im internationalen Vergleich klar nachweisbar, sind solche Methoden zur Eindämmung des Schwarzmarktes aber nur begrenzt wirksam. Sie würden vor allem Anbieter treffen, die unter maltesischer Lizenz anbieten und deren regulatorischen Vorgaben unterliegen, betont man bei Lottoland.

Admiral-Managerin und Branchensprecherin Monika Racek: „Schwarzmarkt in Österreich dominierend.“
Admiral-Managerin und Branchensprecherin Monika Racek: „Schwarzmarkt in Österreich dominierend.“(Bild: Admiral)

In Diskussion ist aber auch eine Öffnung mit mehr Lizenzen. Befürworter argumentieren dabei ebenfalls mit dem Spielerschutz: Denn je breiter der regulierte Markt ist, umso besser sind die Standards und desto mehr Spieler sind „geschützt“.

Anbieter mit ausländischer Lizenz werden verschwinden
Ebenso sind die Einnahmen für den Fiskus höher. Anbieter Lottoland geht davon aus, dass bei Festhalten am Monopol und strengem Blocking Betreiber mit ausländischer Lizenz (zum Beispiel auf Malta) bis ins Jahr 2030 komplett vom heimischen Markt verschwinden werden – und infolgedessen auch deren Steuerzahlungen. Diese betrugen im Jahr 2024 ganze 187 Millionen Euro. Ebenso werden noch mehr Spieler Richtung „Karibik-Anbieter“ abwandern, wovon der Staat dann gar nichts hat und es auch keinen Spielerschutz gibt. 

Lesen Sie auch:
Im Online-Glücksspiel ist der Anteil an nicht-lizensierten Anbietern hoch. 
Krone Plus Logo
„Schwarzmarkt gewinnt“
Kritik an Glücksspielplänen des Finanzministeriums
03.12.2025
„Krone“-Kommentar
Glücksspielmonopol ist ein Auslaufmodell
06.12.2025

Der Monopolist Casinos Austria geht übrigens von einem kleineren Schwarzmarktanteil aus, Win2Day kanalisiere deutlich über 50 Prozent der Nachfrage. Die Erfassung illegaler Märkte gestaltet sich aufgrund ihrer Natur besonders schwierig.

Die Studienautoren von Regulus schätzen den Anteil anhand des Gesamtausgabenniveaus, internationaler „Produktmix-Benchmarks“, Analysen des Internetverkehrs, Kanalisierungsraten in Monopolmärkten, sowie des internationalen Wachstums, heißt es in der Studie.

Porträt von Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Porträt von Gerald Hofbauer
Gerald Hofbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
130.706 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ausland
Angriffe angeordnet: Trump ließ Maduro festnehmen!
117.952 mal gelesen
⁠Donald Trump bestätigte, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Dabei sei der venezolanische ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
109.138 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Mehr Wirtschaft
Sorgen wachsen
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
Schwarzmarkt riesig
Halbe Milliarde Euro für illegales Glücksspiel
Interaktiver Baustein
Smart Brick: Lego wird jetzt sogar lebendig
Krone Plus Logo
Blick in Kristallkugel
Diese Edelmetalle sind heuer ganz heiße Eisen
Angriff in Berlin
So rüstet sich Österreich für Blackout
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf