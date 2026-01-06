Halbe Milliarde Euro für illegales Glücksspiel

Eine neue Studie sorgt für Aufsehen in der Glücksspielbranche. Der internationale Berater Regulus schätzt in einer für den Anbieter Tipico durchgeführten Analyse den illegalen Sektor in Österreich auf rund 500 Millionen Euro – das sind bis zu 71 Prozent des Markts. Konkret soll der Anteil zwischen 435 und 616 Millionen Euro liegen.

Illegaler Anteil könnte weiter zunehmen

Der hohe Anteil liege einerseits an dem monopolisierten Angebot, weswegen viele Zocker ausweichen, andererseits auch an der hohen Steuerlast. Das österreichische Monopol kanalisiert laut der Studie nur 29 bis 37 Prozent der Nachfrage, der Anteil wird voraussichtlich sinken, so Regulus. Der Rest entfällt auf Anbieter mit einer Lizenz in einem anderen EU-Land sowie auf gänzlich unregulierte Anbieter.