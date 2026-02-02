Neutralitätsverstoß

Einen neuen Tiefpunkt markiert der ukrainische Verdienstorden für unsere Außenministerin, verliehen unter anderem für ihren „bedeutenden persönlichen Beitrag“ und die Förderung des ukrainischen Staates in der Welt. Als Ministerin ist ihr Handeln de facto dem Staat zuzurechnen: Der Orden gilt damit weniger der Person als dem Amt. Seine Annahme kann als Parteinahme Österreichs verstanden werden. Und untergräbt unseren völkerrechtlichen Neutralitätsanspruch.