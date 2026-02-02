Sehr, sehr groß sei die Gefahr eines Atomkriegs, warnte Bundesheer-Oberst Bernhard Richter zu Wochenbeginn. Gerade als neutrales Land sollte Österreich daraus den Auftrag ableiten, diplomatisch tätig zu werden, um die Welt wieder sicherer zu machen. Für diese Haltung stand unser Land vor 50 Jahren unter Bruno Kreisky. Und genoss dafür internationale Anerkennung.
Heute zeigt sich ein anderes Bild. Nicht nur, dass wir von aktiven Friedensmissionen weit entfernt sind – unsere Volksvertreter wirken zunehmend als Brandbeschleuniger und machen Österreich zur Zielscheibe.
Einen neuen Tiefpunkt markiert der ukrainische Verdienstorden für unsere Außenministerin, verliehen unter anderem für ihren „bedeutenden persönlichen Beitrag“ und die Förderung des ukrainischen Staates in der Welt. Als Ministerin ist ihr Handeln de facto dem Staat zuzurechnen: Der Orden gilt damit weniger der Person als dem Amt. Seine Annahme kann als Parteinahme Österreichs verstanden werden. Und untergräbt unseren völkerrechtlichen Neutralitätsanspruch.
Es wird Aufgabe des Verfassungsgerichts sein zu klären, ob hier ein justiziabler Neutralitätsverstoß vorliegt. Denn eine Ministerin agiert als Vollzugsorgan des Staates, nicht als Privatperson. Ins Bild passt, dass dieselbe Ministerin eine kollektiv organisierte Verteidigung Europas sowie ein europäisches Kommandozentrum für nationale Streitkräfte fordert. Das wäre wohl das Ende der immerwährenden Neutralität.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.