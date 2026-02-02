Sorge um Asbest-Gefahr bei Winterdienst-Touren

Voll im Gang sind die Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Burgenland. Doch immer wieder tauchen neue Bedenken auf.
Die Wellen nach dem Asbest-Skandal schlagen weiter hoch. Während Greenpeace in der Vorwoche weitere Funde publik gemacht hat, setzte das Land die Taskforce „Vorsorgeabklärung Luftqualität“ ein. Nach jetzigem Wissensstand bestehe für die Bevölkerung keine akute Gesundheitsgefährdung, so der Tenor der Landesregierung und Experten.
Wurde asbesthaltiges Material im Winterdienst verwendet?
Erneut im Fokus steht Oberwart: Bei der Klinik, beim Rathaus und bei zwei Baustellen sollen erhöhte Asbestwerte gemessen worden sein. In der Bevölkerung sorgt das für Unruhe. Einzelne Bürger vermuten jetzt sogar, dass asbesthaltiges Material im Winterdienst verwendet worden sein könnte.
Die Stadtgemeinde weist das zurück. Bürgermeister Georg Rosner betont, dass heuer nur einmal Schotter gestreut worden sei, und zwar aus dem nicht betroffenen Steinbruch in Burg. Ansonsten habe der Winterdienst ausschließlich Salz eingesetzt. Sollte erneut Schotter nötig sein, werde dieser wieder aus Burg bezogen, kündigt Rosner an.
Erhebliche Gesundheitsgefährdung
Laut Greenpeace sollen entnommene Materialproben in Oberwart einen Asbestgehalt von mehr als 50 Prozent aufweisen. Bereits 0,1 Prozent gelten als gesundheitsgefährdend. Asbest kann schwere Lungenerkrankungen bis zu Krebs verursachen.
Land verweist auf Transparenz
Zur Vorsorge wird, wie berichtet, an mehreren Standorten die Luftqualität geprüft. „Wir messen gezielt die für die Gesundheit relevanten Luftwerte, nicht gebundenen Asbest in Gesteinen. Alle Ergebnisse werden transparent auf der Webseite des Landes veröffentlicht“, teilt Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner mit.
