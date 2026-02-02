Sorge um Asbest-Gefahr bei Winterdienst-Touren

Wurde asbesthaltiges Material im Winterdienst verwendet?

Erneut im Fokus steht Oberwart: Bei der Klinik, beim Rathaus und bei zwei Baustellen sollen erhöhte Asbestwerte gemessen worden sein. In der Bevölkerung sorgt das für Unruhe. Einzelne Bürger vermuten jetzt sogar, dass asbesthaltiges Material im Winterdienst verwendet worden sein könnte.