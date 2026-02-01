My Duyen will lernen, was für andere normal ist

Auch ihre Arme sind stark beeinträchtigt. Sie wachsen nur zu etwa sechzig Prozent. Auf der rechten Hand trägt My Duyen derzeit einen Fixateur, der ihre Hand strecken und verlängern soll. Greifen kann sie damit nicht. Alles, was sie im Alltag schafft, versucht sie mit der linken Hand, doch auch diese ist stark eingeschränkt. Trotz aller Handicaps und Hürden ist My Duyen ein fröhliches Kind. Sie lacht viel, malt gern und begegnet ihrer Umwelt mit Offenheit und Lebensmut.