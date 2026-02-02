Was Ivanschitz mit Neymar gemeinsam hat

Er ist bis heute der jüngste Debütant im Rapid-Dress der zweiten Republik. Sein Wechsel aus Hütteldorf zu Red Bull Salzburg schlug hohe Wellen. Andi Ivanschitz zählt trotz seiner erst 42 Jahre zu den Legenden im rot-weiß-roten Fußball. Wie er schon in jungen Jahren mit großem Druck umgehen musste und was er mit Neymar gemeinsam hat, verriet er der „Krone“.