Ukrainer wollte Lkw-Betonmischer zu Geld machen

Einen 150.000 Euro teuren Betonmischer nahm sich ein Ukrainer von einer Walser Firma und fuhr damit davon. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher: Er wollte mit dem Bau-Fahrzeug in die Ukraine, um es zu verkaufen. Dazu kam es nicht, da der Kriminelle in Bayern erwischt wurde, als er Diesel von einem Lkw stehlen wollte.
Schon zu Prozessbeginn am Montag im Salzburger Landesgericht zeigte sich der angeklagte Ukrainer (45) wenig glaubwürdig: Die Frage der Vorsitzenden nach Vorstrafen verneinte er, obwohl er in seinem Heimatland zweimal einschlägig verurteilt wurde. So zeigte sich der vierfache Vater, der mit seiner Familie in Prag lebt, auch zum Vorwurf der Anklage hinsichtlich des schweren Diebstahls eines Beton-mischendes Fahrzeugs, ein sogenannter Fahrmischer, nicht einsichtig: „Es wurde mir gegeben, damit ich es überstelle“, sprach er von einem gezielten Auftrag einer Walser Firma. Er meinte, dass er das 150.000-Euro-Fahrzeug gar nicht stehlen wollte. „Ich wollte mit dem Zug nach Hause.“
Beim Sprit stehlen erwischt
Der Geschäftsführer der Firma betonte aber im Zeugstand: „Es gab keinen Auftrag.“ Der Angeklagte war damals Ende Oktober 2025 bei einem Sub-Frächter angestellt und hatte dort schon nach dem ersten Arbeitstag seinen Job verloren. Es ist auch „kein nennenswerter Schaden“ entstanden, da das Fahrzeug nach der Beschlagnahme wieder zurückgegeben wurde, erklärte der Firmen-Chef. Erwischt wurde der Ukrainer durch einen anderen Diebstahl: Da der entwendete Fahrmischer keinen Sprit mehr hatte, wollte der Kriminelle im bayerischen Traunstein von einem anderen Lkw den Diesel abzapfen. Die Polizei nahm ihn fest, seither sitzt er schon seit drei Monaten in U-Haft.
Der Schöffensenat hatte keine Zweifel an dem schweren Diebstahl: 18 Monate teilbedingte Haft, sechs davon unbedingt, lautete das Urteil. Da er die Hälfte bereits abgesessen und das Urteil angenommen hat, wurde der Mann noch heute aus dem Gefängnis entlassen.
