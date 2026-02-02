Ukrainer wollte Lkw-Betonmischer zu Geld machen

Beim Sprit stehlen erwischt

Der Geschäftsführer der Firma betonte aber im Zeugstand: „Es gab keinen Auftrag.“ Der Angeklagte war damals Ende Oktober 2025 bei einem Sub-Frächter angestellt und hatte dort schon nach dem ersten Arbeitstag seinen Job verloren. Es ist auch „kein nennenswerter Schaden“ entstanden, da das Fahrzeug nach der Beschlagnahme wieder zurückgegeben wurde, erklärte der Firmen-Chef. Erwischt wurde der Ukrainer durch einen anderen Diebstahl: Da der entwendete Fahrmischer keinen Sprit mehr hatte, wollte der Kriminelle im bayerischen Traunstein von einem anderen Lkw den Diesel abzapfen. Die Polizei nahm ihn fest, seither sitzt er schon seit drei Monaten in U-Haft.