Reform-Chef wundert sich über „Verzögerungstaktik“

Kommission über Vorgehen „verwundert“

Hameseder – er ist auch Generalanwalt des österreichischen Raiffeisenverbandes – zeigte sich über den Vorschlag von Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker verwundert: „Ich bin selbst völlig überrascht. Das war in meinen Gesprächen auf Regierungsebene kein einziges Mal ein Thema“, meinte er. Und: „Das hat die Kommission und mich auf dem falschen Fuß erwischt.“