Kneissl in Opferrolle: „Trauere mit meinen Tieren“

Erstaunlicherweise sieht sich die heutige Wahl-Russin – ob ihrer ganzen Attacken gegen Österreich – als Opfer. „Meine Tiere haben mich schon viele Male gerettet. Diese Woche war eine sehr schmerzhafte für mich. Und sie fühlen es so tief. Also trauern wir zusammen und kämpfen uns durch die schmutzigen Angriffe und die tägliche Diffamierung Made in Austria“, schrieb Kneissl am Sonntag in ihrem Telegram-Account.