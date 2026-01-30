Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut

Ab sofort können sich Privatpersonen in FinanzOnline (www.bmf.gv.at/vertretung) kostenlos von einer Vertrauensperson vertreten lassen – etwa von Kindern oder engen Angehörigen. Ohne Bezahlung, klar geregelt, jederzeit widerrufbar. Die Kontrolle bleibt beim Betroffenen. Es muss nur ein Formular ausgefüllt und hochgeladen werden. Die Prüfung und die Freischaltung dauern rund drei Tage.