Weltweite Empörung, aber keine weiteren Anklagen

Bei der Prüfung sei nichts gefunden worden, was eine Strafverfolgung ermöglichen würde, sagte der stellvertretende US-Justizminister Todd Blanche dem US-Sender CNN. Die ganze Welt könne sich nun das veröffentlichte Material ansehen und selbst „beurteilen, ob wir uns geirrt haben“, erklärte er. „Es gibt viele schreckliche Fotos, die offenbar von Herrn Epstein oder von Menschen aus seinem Umfeld aufgenommen wurden, aber das erlaubt uns nicht unbedingt, jemanden strafrechtlich zu verfolgen“, sagte Blanche.