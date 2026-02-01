„Jeder Steinbruch muss separat geprüft werden“

„500 Millionen Euro könnten dann möglich sein!“
Asbest sorgt immer wieder für Verunsicherung – zuletzt im Zusammenhang mit Gesteinsmaterial aus burgenländischen Steinbrüchen. Der Umwelttechnologe Roland Pomberger von der Montanuni Leoben erklärt, wann tatsächlich eine Gefahr besteht, welche Grenzwerte gelten und warum er Panikmache für unangebracht hält.
„Krone“: Was ist Asbest überhaupt?
Roland Pomberger: „Aus geologischer Sicht handelt es sich bei Asbest um natürlich vorkommende, faserförmige Minerale, die Teil bestimmter Gesteine sind. Solche Minerale kommen weltweit vor, vor allem in sogenannten basischen und ultrabasischen Gesteinen.“
