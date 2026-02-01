Vorteilswelt
Alles Walzer! Wenn die Stadt das Tanzbein schwingt

Burgenland
01.02.2026 19:00
Christian Zechmeister (Wein Burgenland), WB-Direktor Ulf Schneller, Weinprinzessin Lena, ...
Christian Zechmeister (Wein Burgenland), WB-Direktor Ulf Schneller, Weinprinzessin Lena, WB-Landesobmann Andreas Wirth, Weinkönigin Maria IV und die Ballorganisatoren Johann Lackner und Christian Schriefl(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Tanzen bis in die frühen Morgenstunden, ausgelassene Stimmung und ein Ballsaal voller guter Laune. Die Wirtschaftskammer verwandelte sich in den größten Ballsaal des Landes und begeisterte Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir haben die besten Bilder!

Einzigartiges Ambiente genossen die gut gelaunten Gäste beim Ball der Wirtschaft Samstagabend in Eisenstadt. Nach der Polonaise der Tanzschule Nora herrschte nicht nur im Festsaal bei der Musik von Francesco und Sternenfeuer ausgezeichnete Stimmung, beste Unterhaltung war auch an den sechs Themenbars – von Italo über New York bis zum Wein – angesagt.

Mitten im geselligen Trubel ließen sich u. a. Kammerpräsident und Wirtschaftsbund-Landesobmann Andreas Wirth, WB-Direktor Ulf Schneller, Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner, Weinexperte Christian Zechmeister und Weinkönigin Maria IV. mit Prinzessin Lena blicken.

Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!(Bild: Reinhard Judt)
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!(Bild: Reinhard Judt)
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!(Bild: Reinhard Judt)
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!(Bild: Reinhard Judt)
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!(Bild: Reinhard Judt)
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!(Bild: Reinhard Judt)
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!(Bild: Reinhard Judt)
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!(Bild: Reinhard Judt)
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!(Bild: Reinhard Judt)
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!(Bild: Reinhard Judt)
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!(Bild: Reinhard Judt)
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!(Bild: Reinhard Judt)
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!(Bild: Reinhard Judt)
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!(Bild: Reinhard Judt)
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!(Bild: Reinhard Judt)
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!
Ballnacht der Superlative: Eisenstadt feierte bis in die Morgenstunden!(Bild: Reinhard Judt)

Bei der Mitternachtsshow begeisterten die Jukebox-Bandits mit Hits wie „Pretty Woman“ und „Jailhouse Rock“. Höchst zufrieden zeigte sich die Ballorganisatoren Johann Lackner und Christian Schriefl. Geschmackvolles Ende in den frühen Morgenstunden am Würstelstand im Eingang der Wirtschaftskammer.

