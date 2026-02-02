Hinteregger fordert tiefgreifende WKO-Reformen

Der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands, Bernd Hinteregger fordert im krone.tv-Talk umfassende Reformen in der Wirtschaftskammer. Mit der Initiative „Meine beste Idee“ sollen Unternehmerinnen und Unternehmer aktiv eingebunden werden. Ziel sind schlankere Strukturen, mehr Effizienz, weniger Bürokratie und langfristig niedrigere Mitgliedsbeiträge. Gegenüber der neuen WKO-Präsidentin Martha Schultz zeigt sich Hinteregger vorsichtig optimistisch, betont aber: Ankündigungen allein reichen nicht mehr. Den ganzen Talk und alle Details dazu, sehen Sie im Video oben!