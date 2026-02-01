Schrei nach „Einbindung“ | Genug Zündstoff

Genug Zündstoff. Diskutiert wurde in der Pressestunde auch über das Risiko der Befragung – dass die Opposition, namentlich die FPÖ, gegen die Regierung kampagnisieren könnte und die Wähler die Befragung zu einer grundsätzlichen Abrechnung mit der Regierung nutzen könnten. Stocker zeigt sich zwar zuversichtlich, räumte am Sonntag aber ein, dass bei einer Befragung „alles passieren“ könne. Wobei noch längst nicht wirklich klar ist, wie die Fragestellung lauten wird, wann die Befragung stattfindet – und ob sie überhaupt stattfindet. Denn die Regierungspartner der ÖVP zeigen sich anhaltend mäßig begeistert darüber, die Bevölkerung über die Wehrpflicht-Verlängerung abstimmen zu lassen. Wo doch der Kanzler nicht über Ja oder Nein zur Verlängerung entscheiden lassen will, sondern bloß über das WIE der Verlängerung. Genug innenpolitischer Zündstoff für die nächsten Monate.