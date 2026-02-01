Stocker: „Schicken unsere Reden nicht im Kreis“

Babler hat es auch getan – ohne Absprache

Der neue Warenkorb für billige Grundnahrungsmittel sei auch ohne Absprache von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) herausposaunt worden. „Da haben wir uns schlussendlich auch rasch ein Ergebnis gefunden.“ So werde das auch bei der Volksbefragung zum Wehrdienst laufen. „Nur weil etwas nicht abgestimmt ist, nicht in allen Details klar ist, heißt es ja nicht, dass man sich dazu nicht finden kann.“