Snoop Doggs Enkelin Codi mit 10 Monaten verstorben

Die Rap-Legende Snoop Dogg und seine Familie durchleben derzeit eine schwere Zeit. Seine jüngste Tochter, die 26-jährige Cori Broadus, hat den plötzlichen Tod ihrer erst zehn Monate alten Tochter Codi Dreaux bekannt gegeben. In herzzerreißenden Postings verabschiedete sie sich am Wochenende von ihr: „Ich habe die Liebe meines Lebens verloren“
Am Samstag teilte Cori die traurige Nachricht in ihrer Instagram-Story. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das sie lächelnd mit ihrem Baby im Arm zeigt, schrieb sie die bewegenden Worte: „Am Montag habe ich die Liebe meines Lebens verloren. Meine Codi.“
Auch ihr Verlobter, Wayne Deuce, drückte seinen Schmerz öffentlich aus. Er teilte Bilder mit seiner Tochter und schrieb dazu: „Seit du mich verlassen hast, Codi Dreaux, bin ich unendlich traurig. Aber ich weiß, dass du nun deinen Frieden gefunden hast. Papa wird dich immer lieben.“
Codi Dreaux kam im Februar 2025 drei Monate zu früh zur Welt. Nur zwanzig Tage vor ihrem Tod wurde sie im Jänner 2026 aus der Neugeborenen-Intensivstation entlassen. Ihre Eltern waren darüber überglücklich, umso schockierender kommt nun die Nachricht vom Ableben des Babys.
Große Anteilnahme für die Familie Broadus
Cori ist das jüngste Kind und die einzige Tochter von Snoop Dogg (bürgerlich Calvin Broadus) und seiner Frau Shante. Die Familie, die in der Öffentlichkeit oft sehr eng zusammenhält, hat sich zu den genauen Umständen des Todes bisher nicht weiter geäußert.
Weltweit drücken Fans in den sozialen Netzwerken ihr Mitgefühl aus und senden der Familie Kraft. Auch Snoop Dogg teilte in seiner Trauer ein Foto, das ihn gemeinsam mit seinen Söhnen Cordell und Julius zeigt, wie sie Cori umringen wie eine schützende Mauer. Cordell C. Broadus schrieb dazu an seine Schwester: „Kleine Schwester, wir sind für immer für dich da.“
