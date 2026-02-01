Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Furchtbarer Verlust

Snoop Doggs Enkelin Codi mit 10 Monaten verstorben

Society International
01.02.2026 10:49
Snoop Dogg und seine Familie trauern um Enkelin Codi, die mit nur 10 Monaten verstorben ist.
Snoop Dogg und seine Familie trauern um Enkelin Codi, die mit nur 10 Monaten verstorben ist.(Bild: EPA/CHRIS TORRES)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Rap-Legende Snoop Dogg und seine Familie durchleben derzeit eine schwere Zeit. Seine jüngste Tochter, die 26-jährige Cori Broadus, hat den plötzlichen Tod ihrer erst zehn Monate alten Tochter Codi Dreaux bekannt gegeben. In herzzerreißenden Postings verabschiedete sie sich am Wochenende von ihr: „Ich habe die Liebe meines Lebens verloren“ 

0 Kommentare

Am Samstag teilte Cori die traurige Nachricht in ihrer Instagram-Story. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das sie lächelnd mit ihrem Baby im Arm zeigt, schrieb sie die bewegenden Worte: „Am Montag habe ich die Liebe meines Lebens verloren. Meine Codi.“

Auch ihr Verlobter, Wayne Deuce, drückte seinen Schmerz öffentlich aus. Er teilte Bilder mit seiner Tochter und schrieb dazu: „Seit du mich verlassen hast, Codi Dreaux, bin ich unendlich traurig. Aber ich weiß, dass du nun deinen Frieden gefunden hast. Papa wird dich immer lieben.“

Broadus teilte auf Instagram, dass sie ihre Codi, ihre roße Liebe verloren hat.
Broadus teilte auf Instagram, dass sie ihre Codi, ihre roße Liebe verloren hat.(Bild: kmmwww.instagram.com/princessbroadus)
„Papa wird dich immer Lieben“, schrieb Deuce an seine Tochter.
„Papa wird dich immer Lieben“, schrieb Deuce an seine Tochter.(Bild: www.instagram.com/wayneduecekmm)

Codi Dreaux kam im Februar 2025 drei Monate zu früh zur Welt. Nur zwanzig Tage vor ihrem Tod wurde sie im Jänner 2026 aus der Neugeborenen-Intensivstation entlassen. Ihre Eltern waren darüber überglücklich, umso schockierender kommt nun die Nachricht vom Ableben des Babys.

Große Anteilnahme für die Familie Broadus
Cori ist das jüngste Kind und die einzige Tochter von Snoop Dogg (bürgerlich Calvin Broadus) und seiner Frau Shante. Die Familie, die in der Öffentlichkeit oft sehr eng zusammenhält, hat sich zu den genauen Umständen des Todes bisher nicht weiter geäußert.

Weltweit drücken Fans in den sozialen Netzwerken ihr Mitgefühl aus und senden der Familie Kraft. Auch Snoop Dogg teilte in seiner Trauer ein Foto, das ihn gemeinsam mit seinen Söhnen Cordell und Julius zeigt, wie sie Cori umringen wie eine schützende Mauer. Cordell C. Broadus schrieb dazu an seine Schwester: „Kleine Schwester, wir sind für immer für dich da.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
241.465 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
229.971 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
118.411 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Mehr Society International
Furchtbarer Verlust
Snoop Doggs Enkelin Codi mit 10 Monaten verstorben
Nach Dschungel-Aus
Umut: „Ich bin schon verletzt und enttäuscht“
Dschungelcamp Tag 9:
Tränen, kein Klopapier und für Umut war Schluss
Große Anerkennung
Fendrich „zieht Hut“ vor neuer Springsteen-Hymne
SIE muss gehen!
Ariel attackiert Gil – und der erste Star ist raus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf