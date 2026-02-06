„Verfahrensturbo“ mit mehr Gefahren als Nutzen?

Auf Raumordnung im Entwurf „vergessen“

Ein weiteres Problem: die Raumordnung, die im Gesetzesentwurf praktisch fehlt. Das kritisiert der auf Verfassungsrecht spezialisierte Professor Peter Bußjäger. „Kommt das Gesetz so wie geplant, hebelt man die Raumordnung und auch die Nachbarrechte aus“, warnt er. Wo eine Fabrik gebaut wird, ist schließlich keine Nebensache. Doch der Entwurf verweist nur auf bautechnische und naturschutzrechtliche Vorgaben, nicht aber auf die Flächenwidmung. Das Ministerium räumt ein, Bedarf zum Nachschärfen zu haben. Es seien „Klarstellungen geplant, damit es zu keinen Missverständnissen kommt.“