Ein Pflichtschulabschluss reicht für viele Stellen

Wie berichtet, ist die Zahl der Arbeitslosen im Jänner gestiegen. Ende Jänner waren österreichweit mehr als 456.000 Personen arbeitslos gemeldet oder nahmen an einer Schulung des Arbeitsmarktservice (AMS) teil. Das AMS sprach von einer „angespannten Lage am heimischen Arbeitsmarkt“. Viele Forderungen wurden laut, wie etwa Maßnahmen, um das Einstellen älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beziehungsweise von Langzeitarbeitslosen zu fördern. Die Freiheitliche Wirtschaft hat am Donnerstag unter anderem eine Reduktion der Lohnnebenkosten, einen Bürokratieabbau und eine „gezielte industrielle Wertschöpfung und Stärkung von KTM“ gefordert.