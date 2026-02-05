Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausgeschriebene Jobs

Ein Pflichtschulabschluss reicht für viele Stellen

Wirtschaft
05.02.2026 21:27
Im vergangenen Jahr waren deutlich weniger Arbeitsstellen ausgeschrieben als noch 2024 ...
Im vergangenen Jahr waren deutlich weniger Arbeitsstellen ausgeschrieben als noch 2024 (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im vergangenen Jahr waren um ein Fünftel weniger Stellen ausgeschrieben als noch 2024. Für einen großen Teil (40,1 Prozent) reichte ein Pflichtschulabschluss. Etwas weniger als ein Drittel der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verlangte einen Lehrabschluss.

0 Kommentare

Bei ungefähr neun Prozent der Ausschreibungen handelte es sich um Lehrstellen. Nur etwas mehr als ein Fünftel der ausgeschriebenen Stellen erforderte entweder Matura (10,9 Prozent) oder einen darüber hinausgehenden Abschluss wie von einer Hochschule (11,8 Prozent). Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 139.000 Vakanzen, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte. Das ist ein Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren.

Die meisten offenen Stellen gab es im Handel und Dienstleistungsbereich (82.000), gefolgt von der Produktion (34.900), dem öffentlichen und sozialen Bereich (22.800). Ungefähr acht von zehn Stellen (82,5 Prozent) waren Vollzeit ausgeschrieben, der Rest geringfügig oder Teilzeit. Ungefähr jeder vierte Job (24,1 Prozent) war mit mehr als 3100 Euro brutto ausgeschrieben, bei 29,7 Prozent lag das voraussichtliche Bruttoeinkommen zwischen 2400 und 3100 Euro. Das ist eine leichte Steigerung im Vergleich zu 2024.

Die FPÖ bezeichnete den deutlichen Rückgang der offenen Stellen als „Armutszeugnis für die Regierung“. „Wenn unsere Betriebe immer weniger neue Mitarbeiter suchen, dann heißt das nicht, dass der Arbeitskräftemangel plötzlich verschwunden ist. Es bedeutet, dass die Unternehmen aufgrund der katastrophalen Rahmenbedingungen aufgeben, Investitionen zurückfahren und die Schaffung neuer Arbeitsplätze einstellen. Das ist der Beginn eines Job-Kahlschlags mit Ansage“, sagte Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch in einer Aussendung.

Lesen Sie auch:
Die KTM-Stelle in Mattighofen
Sozialplan ist fertig
Nächste Woche erfolgen bei KTM erste Kündigungen
05.02.2026
Anstieg von 22 Prozent
Plus bei Langzeitarbeitslosen weiterhin ungebremst
02.02.2026

Wie berichtet, ist die Zahl der Arbeitslosen im Jänner gestiegen. Ende Jänner waren österreichweit mehr als 456.000 Personen arbeitslos gemeldet oder nahmen an einer Schulung des Arbeitsmarktservice (AMS) teil. Das AMS sprach von einer „angespannten Lage am heimischen Arbeitsmarkt“. Viele Forderungen wurden laut, wie etwa Maßnahmen, um das Einstellen älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beziehungsweise von Langzeitarbeitslosen zu fördern. Die Freiheitliche Wirtschaft hat am Donnerstag unter anderem eine Reduktion der Lohnnebenkosten, einen Bürokratieabbau und eine „gezielte industrielle Wertschöpfung und Stärkung von KTM“ gefordert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
191.529 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
188.575 mal gelesen
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.979 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Wirtschaft
Ausgeschriebene Jobs
Ein Pflichtschulabschluss reicht für viele Stellen
Silber zu teuer
Weltgrößte Schmuckmarke setzt nun sogar auf Platin
Krone Plus Logo
Unerwartete Milliarden
Wie die Regierung bei Inflation und Budget trickst
Sozialplan ist fertig
Nächste Woche erfolgen bei KTM erste Kündigungen
30 statt 25 Prozent
Billa verkündet Änderung bei Rabattpickerl-Aktion
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf