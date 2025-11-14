Gewerbeanmeldungen künftig vollständig am Handy

Die Bürokratie kostet uns jährlich 15 Milliarden Euro, das sind 3,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Der Bürokratieaufwand ist in den letzten drei Jahren bei 60 Prozent der Betriebe weiter gestiegen. Die Regierung arbeitet derzeit an einem Paket zur Entbürokratisierung und Verwaltungsmodernisierung. Verfahren sollen vereinfacht und Doppelstrukturen abgebaut werden.