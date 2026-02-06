„Werde Teamkollegen weiter den Kaffee bringen“

Es ist diese bescheidene Art, die den 24-Jährigen längst auch in die Herzen zahlreicher Ski-Fans gebracht hat. Und vielleicht auch genau das Mittel, um mit den Erwartungen umzugehen, die er mit seinen Erfolgen selbst geschürt hat. Seit Zeno Colo im Jahre 1952 kam der Abfahrtsolympiasieger nicht mehr aus Italien. Im Super-G wäre Gold für die Azzurri ein komplettes Novum. Mal sehen, ob Franzoni diese Durststrecke beenden kann.