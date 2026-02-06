Lobt große Ersparnis
Trump startet Plattform für günstigere Medikamente
US-Präsident Donald Trump hat seine neue Online-Plattform „TrumpRx.gov“ für günstigere Medikamente offiziell gestartet. „Die Menschen werden viel Geld sparen und gesund sein“, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) bei der Vorstellung der Plattform im Weißen Haus.
Das Angebot basiert auf einer Einigung mit 16 großen Pharmakonzernen. Diese erhalten Ausnahmen von US-Zöllen und senken im Gegenzug die Preise für das staatliche Medicaid-Programm sowie für Selbstzahler über die neue Plattform. Zu den beteiligten Unternehmen gehören unter anderem Pfizer, AstraZeneca, Merck und GSK.
Fokus auf Arzneimittel gegen Fettleibigkeit
Ein Fokus liegt auf Medikamenten gegen Fettleibigkeit von Eli Lilly und Novo Nordisk. Die Regierung hatte erklärt, die Preise würden hier auf durchschnittlich 149 bis 350 Dollar im Monat sinken.
Auch Ozempic erhältlich
Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk bestätigte, dass Patienten über die Plattform Zugang zu den Mitteln Ozempic und Wegovy zu Selbstzahlerpreisen erhalten. Dies gelte auch für die neue Wegovy-Tablette.
Eigenbeiträge teils unerschwinglich
Das Angebot zielt vor allem auf Kunden ohne Versicherungsschutz ab. Experten mahnten jedoch zur Vorsicht. „Es stellt sich wirklich die Frage, welchen Wert dies für Menschen mit Versicherung hat“, sagte Juliette Cubanski, stellvertretende Direktorin für Medicare-Politik bei der Gesundheitspolitikorganisation KFF. In einigen Fällen könne man es mit Eigenbeiträgen zu tun haben, die für viele Menschen immer noch relativ unerschwinglich seien, fügte sie hinzu.
