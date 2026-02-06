Trump startet Plattform für günstigere Medikamente

Eigenbeiträge teils unerschwinglich

Das Angebot zielt vor allem auf Kunden ohne Versicherungsschutz ab. Experten mahnten jedoch zur Vorsicht. „Es stellt sich wirklich die Frage, welchen Wert dies für Menschen mit Versicherung hat“, sagte Juliette Cubanski, stellvertretende Direktorin für Medicare-Politik bei der Gesundheitspolitikorganisation KFF. In einigen Fällen könne man es mit Eigenbeiträgen zu tun haben, die für viele Menschen immer noch relativ unerschwinglich seien, fügte sie hinzu.