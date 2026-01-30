Vermisstensuche unter Eisdecke im Stadtsee Horn

Großeinsatz am Stadtsee von Horn in Niederösterreich: Nach der Meldung nach einem vermeintlich untergegangenen Eisschwimmer eilten zahlreiche Einsatzkräfte zu dem Gewässer. Eistaucher der Feuerwehr suchten den gesamten Bereich gewissenhaft ab – man konnte aber weder im vereisten Süd-, noch im Nordteil des Sees eine Person finden.
Da in dem Bereich, der mit „Benutzung auf eigene Gefahr“ gekennzeichnet war, Kleidung am Ufer gefunden worden war, ging man davon aus, dass in dem Bereich im nördlichen Teil ohne Eisdecke jemand ins Wasser gestiegen war. Sicherheitshalber wurde ein Notruf abgesetzt, heißt es.
Eistaucher suchten Vermissten – Entwarnung!
Ein massives Aufgebot an Hilfskräften war an Ort und Stelle. Sicher ist: Nach aktuellen Informationen der Bezirksfeuerwehr hat man den Einsatz wieder abgebrochen – freilich erst dann, nachdem Feuerwehrtaucher den gesamten See durchsucht hatten.
Nach der fieberhaften Suche in dem eiskalten Gewässer konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Ursache für den Einsatz war Kleidung am Ufer – die genauen Umstände werden jetzt geklärt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.