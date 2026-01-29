Vorteilswelt
„Seit Tagen“

Computer-Chaos bei Behörde für Mindestsicherung

Wien
29.01.2026 06:00
„Bitte warten!“, heißt es für neue Antragsteller zurzeit bei der Wiener MA 40.
„Bitte warten!“, heißt es für neue Antragsteller zurzeit bei der Wiener MA 40.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Computer-Ärger bei der Wiener MA 40. „Mit Hochdruck“ werde an der Behebung des Problems gearbeitet. Bezieher der Mindestsicherung klagen über Verzögerungen der Anträge.

Bei der MA 40, der Wiener Behörde, die auch die Anträge für die Mindestsicherung bearbeitet, hat nun auch das Computersystem die Arbeit niedergelegt. Das wird der „Krone“ von drei Quellen bestätigt:

Bezieher werden vertröstet. Einer davon hat sich in der Redaktion gemeldet: „Der Mann am Telefon hat mir gesagt, dass Anträge aktuell nicht bearbeitet werden können, weil das System streikt. Die wissen offensichtlich selbst nicht, wie lange das noch dauert.“

Dies sieht auch eine hochrangige Mitarbeiterin im Umfeld der MA 40 so, die anonym bleiben will. Sie sagt: „Meine Mitarbeiter können immer noch keine neuen Anträge behandeln. Aber auch keine Sanktionen bearbeiten, die eine Kürzung der Mindestsicherung zur Folge hätten. Geld an bestehende Bezieher aber geht hinaus. Das Problem besteht seit Tagen.“

„Mit Hochdruck daran gearbeitet“
Auch die Stadt selbst – in diesem Fall die MA 01 (Wien Digital) – bestätigt die Grundproblematik: „Seit einigen Tagen kommt es bei der von Wien Digital verwalteten Software zur Auszahlung der Mindestsicherung zu Performance-Problemen und damit zu Prozessverzögerungen. Die Ursache wird derzeit noch analysiert.“ Und weiter: „Es wird mit Hochdruck und höchster Priorität an der Behebung der Systembeeinträchtigung gearbeitet. Erste Stabilisierungsmaßnahmen wurden bereits erfolgreich umgesetzt.“

Die Behörde aber erklärt: „Der Fehler hat keine Auswirkung auf die Auszahlung der Mindestsicherung. Es kommt aktuell zu keinen Fehlbuchungen.“ Aus technischer Sicht hätten „alle Anweisungsläufe planmäßig funktioniert und sind ohne Fehler durchgelaufen.“

Wann das Programm wieder reibungslos funktioniert? Es steht in den Sternen.

