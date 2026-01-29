Computer-Chaos bei Behörde für Mindestsicherung

„Mit Hochdruck daran gearbeitet“

Auch die Stadt selbst – in diesem Fall die MA 01 (Wien Digital) – bestätigt die Grundproblematik: „Seit einigen Tagen kommt es bei der von Wien Digital verwalteten Software zur Auszahlung der Mindestsicherung zu Performance-Problemen und damit zu Prozessverzögerungen. Die Ursache wird derzeit noch analysiert.“ Und weiter: „Es wird mit Hochdruck und höchster Priorität an der Behebung der Systembeeinträchtigung gearbeitet. Erste Stabilisierungsmaßnahmen wurden bereits erfolgreich umgesetzt.“