„Putschversuch“: Trump will Obama verhaften lassen

Trumps Posting gehört zu einer Serie von Beiträgen, die er am 29. Jänner in kurzen Abständen veröffentlicht hat. In seinen Postings behauptet er, dass ihm die „Präsidentschaftswahl 2020 gestohlen“ wurde, er übte Kritik an demokratischen Politikern wie Joe Biden und teilte Verschwörungstheorien, die faktisch nicht bestätigt sind oder bereits widerlegt wurden.