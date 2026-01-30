„Putschversuch“: Trump will Obama verhaften lassen

US-Präsident Donald Trump greift erneut nach politischen Feindbildern und nimmt dabei einen alten Rivalen ins Visier. In mehreren Social-Media-Beiträgen erhebt er schwere Vorwürfe gegen seinen Vorgänger Barack Obama.
In typisch mobilisierendem Kampagnennarrativ verfasste Trump am Donnerstag mehrere Beiträge über US-Ex-Präsident Barack Obama.
Auf seiner Plattform Truth Social (siehe Posting unten) wirft er dem Demokraten (64) vor, im Jahr 2016 Falschmeldungen in Auftrag gegeben zu haben, um Trumps Wahlkampagne zu sabotieren.
„EILMELDUNG: Die Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste, Tulsi Gabbard, hat gerade HUNDERTE BRISANTE „RUSSIAGATE“-DOKUMENTE veröffentlicht, die beweisen sollen, dass Barack Obama persönlich CIA-Agenten angewiesen hat, falsche Geheimdienstinformationen über Präsident Trump zu fabrizieren ...“
Hier sehen Sie das Posting von Donald Trump:
„Erdrutschsieg zerstört“
Der US-Präsident fährt fort: „(...) und dass er ‘aktiv mit dem Feind zusammengearbeitet‘ habe, um das Vertrauen der Amerikaner in unsere Demokratie sowie Präsident Trumps ERDRUTSCHSIEG bei der Wahl 2016 zu untergraben und zu zerstören“.
„Das ist keine Rache“
Dies sei „ein Putschversuch von Barack Hussein Obama und seinen Komplizen“ gewesen, so Trump. „Wie Jesse Watters sagte: ‘Was mit diesen Leuten passiert, ist keine Rache … es ist Rechenschaftspflicht‘ Und es ist Zeit, dass Menschen den Preis zahlen. VERHAFTET OBAMA JETZT!!“, fordert er.
Trumps Posting gehört zu einer Serie von Beiträgen, die er am 29. Jänner in kurzen Abständen veröffentlicht hat. In seinen Postings behauptet er, dass ihm die „Präsidentschaftswahl 2020 gestohlen“ wurde, er übte Kritik an demokratischen Politikern wie Joe Biden und teilte Verschwörungstheorien, die faktisch nicht bestätigt sind oder bereits widerlegt wurden.
