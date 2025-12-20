Die Unimarkt-Lichter gingen nun endgültig aus

Bei Unimarkt selbst kam es bereits zu Kündigungen. Wie viele der 500 Mitarbeiter in den Filialen und der 120 in der Zentrale in Traun ihren Job verloren haben, verrät das Unternehmen nicht. Nur so viel: Es gibt einen Sozialplan, und die verbliebenen Unternehmen der Unimarkt-Gruppe werden weiterhin Personal und eine Zentrale brauchen. Laut Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA in OÖ, herrscht jedenfalls nach wie vor Verunsicherung: „Gerade vor Weihnachten ist das noch emotionaler, wenn man nicht weiß, ob man übernommen wird.“