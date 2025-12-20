Vorteilswelt
Filialen schließen

Die Unimarkt-Lichter gingen nun endgültig aus

Oberösterreich
20.12.2025 18:00
Das Unimarkt-Logo verschwindet 2026 von der Handelsbildfläche.
Das Unimarkt-Logo verschwindet 2026 von der Handelsbildfläche.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Die ersten Filialen der Supermarkt-Kette sind seit Samstag nun zu, 18 andere in Oberösterreich sollen aber übernommen werden – die „Krone“ gibt einen Überblick, wie es mit den Nahversorgern weitergeht. Unterdessen wurden auch die ersten Kündigungen ausgesprochen.

Während am Samstagabend vielerorts die Weihnachtsbeleuchtung anging, wurden in vier Unimärkten in Oberösterreich die Lichter endgültig ausgeknipst: Die Standorte Altheim, Linz-Zeppelinstraße, Peuerbach und Vöcklamarkt haben zugesperrt – eine Folge davon, dass sich der Trauner Lebensmittelhändler, wie berichtet, komplett aus dem Filialgeschäft zurückzieht. Auch in der Steiermark und in Niederösterreich schlossen Filialen.

So sieht es derzeit mit den Filialen in Oberösterreich aus.
So sieht es derzeit mit den Filialen in Oberösterreich aus.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Seit Monaten laufen Verhandlungen, wer welche Unimärkte übernehmen könnte. Die „Krone“ gibt einen Überblick – siehe Grafik oben: Die Rewe-Gruppe möchte 13 Filialen in Oberösterreich kaufen und sie vorwiegend in Adeg-Märkte umwandeln. Spar will fünf Unimärkte übernehmen. Für die restlichen Filialen werden noch Käufer gesucht, aber ein großer Teil davon wird wohl zusperren müssen.

Zitat Icon

Gerade vor Weihnachten ist das noch emotionaler, wenn man weiß, man hat die Kündigung bekommen, oder wenn man nicht weiß, ob man übernommen wird. 

Wolfgang Gerstmayer, GPA Oberösterreich

Bild: Markus Wenzel

Übernahmen noch nicht fix
Auch die bisher angemeldeten Übernahmen sind noch nicht ganz fix: Die Bundeswettbewerbsbehörde prüft die Deals bis 14. Jänner. Thema ist die steigende Konzentration im Lebensmittelhandel. Schon jetzt kommen die „großen Vier“ – Spar, Rewe, Hofer und Lidl – bundesweit auf einen Marktanteil von 94 Prozent.

Bei Unimarkt selbst kam es bereits zu Kündigungen. Wie viele der 500 Mitarbeiter in den Filialen und der 120 in der Zentrale in Traun ihren Job verloren haben, verrät das Unternehmen nicht. Nur so viel: Es gibt einen Sozialplan, und die verbliebenen Unternehmen der Unimarkt-Gruppe werden weiterhin Personal und eine Zentrale brauchen. Laut Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA in OÖ, herrscht jedenfalls nach wie vor Verunsicherung: „Gerade vor Weihnachten ist das noch emotionaler, wenn man nicht weiß, ob man übernommen wird.“

Oberösterreich

Filialen schließen
Die Unimarkt-Lichter gingen nun endgültig aus
Stilles Leiden
Einsamkeit macht so krank wie 15 Zigaretten am Tag
„Krone“-Charity-Punsch
Drei Rockröhren, viel Kohle und eine Top-Stimmung
Im Palais Linz
Matthias Achleitner dirigiert zum Jahreswechsel
Ging einfach davon
Lenker hatte keine Erinnerung an Alko-Unfall
