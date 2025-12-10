Vorteilswelt
Packt Tabu-Thema an

Lustlosigkeit: Stefanie Giesinger spricht Klartext

Society International
10.12.2025 22:14
Stefanie Giesinger spricht in ihrem Podcast über ihr Liebesleben.
Stefanie Giesinger spricht in ihrem Podcast über ihr Liebesleben.(Bild: Levi‘s)

Stefanie Giesinger, Gewinnerin von „Germany’s Next Topmodel“ 2014, spricht in ihrem Podcast „G Spot“ offen über ein Thema, das in Beziehungen oft totgeschwiegen wird: sexuelle Unlust. In der aktuellen Folge diskutiert sie gemeinsam mit Moderatorin Maria Popov (32), wie häufig Frauen tatsächlich Lust auf Intimität verspüren – und welche gesellschaftlichen Erwartungen damit verbunden sind.

Giesinger berichtet, dass sie selbst nur an wenigen Tagen im Monat ein starkes sexuelles Verlangen verspürt: „Bei mir sind das ein paar Tage im Monat, wenn ich meinen Eisprung habe.“

Frauen erfahren um den Eisprung herum oft einen natürlichen Anstieg der Libido, erklärt Giesinger. An anderen Tagen habe sie stattdessen Sex, um ihrem Partner gerecht zu werden – eine Praxis, die sie als „Verlegenheitssex“ bezeichnet.

„Manchmal ist es einfacher, einfach Ja zu sagen, als eine Diskussion zu führen“, sagt die 29-Jährige. Popov ergänzt: „Das ist die Realität. Nicht schön, aber oft so.“

Entscheidungen auf Kosten der eigenen Bedürfnisse
Frauen übernehmen in vielen Beziehungen die Verantwortung, den Partner sexuell zufriedenzustellen, oft auf Kosten der eigenen Bedürfnisse. Giesinger betont, dass Angst, den Partner zu verletzen, eine zentrale Rolle spielt: „Man will nicht, dass der andere denkt, man liebt ihn weniger.“ Viele greifen dann zu Ausreden wie Kopfschmerzen oder der Periode – statt offen zu kommunizieren.

Thema ist gesellschaftliches Tabu
Die beiden Podcasterinnen plädieren dafür, Sexdruck zu reduzieren und Intimität auf anderen Ebenen der Beziehung zu stärken. Giesinger rät, auf das eigene Gefühl zu hören und auch mal ehrlich „Heute nicht“ zu sagen, anstatt aus Pflichtgefühl nachzugeben.

Studien, etwa vom Universitätsspital Zürich, würden bestätigen, dass rund 45 Prozent der Frauen ein vermindertes sexuelles Interesse angeben – ein Thema, das laut Giesinger und Popov noch immer gesellschaftlich tabuisiert wird.

