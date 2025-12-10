Lustlosigkeit: Stefanie Giesinger spricht Klartext

Entscheidungen auf Kosten der eigenen Bedürfnisse

Frauen übernehmen in vielen Beziehungen die Verantwortung, den Partner sexuell zufriedenzustellen, oft auf Kosten der eigenen Bedürfnisse. Giesinger betont, dass Angst, den Partner zu verletzen, eine zentrale Rolle spielt: „Man will nicht, dass der andere denkt, man liebt ihn weniger.“ Viele greifen dann zu Ausreden wie Kopfschmerzen oder der Periode – statt offen zu kommunizieren.