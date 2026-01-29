Nächster Babler-Kritiker steigt aus Präsidium aus

Tritt Kern wieder in den Ring?

Als potenzieller Gegenkandidat gilt etwa der frühere Parteichef Christian Kern. Gegen ihn gibt es nach seinem überstürzten Abgang von der Parteispitze vor allem in der delegiertenstarken Wiener Partei und seitens der Gewerkschaften Vorbehalte. Kern-Unterstützer finden sich hingegen vor allem in den Landesparteien entlang der Südbahn – also in Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten – sowie im Burgenland. Nach der St. Pölten-Wahl wurden selbst aus eher ruhigen westlichen Landesorganisationen, konkret Salzburg und Vorarlberg, kritische Stimmen gegenüber der Bundespartei laut. Ob es tatsächlich zu einer Kampfabstimmung kommt und wer letztlich kandidiert, dürfte sich spätestens in den kommenden Wochen entscheiden.