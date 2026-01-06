Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler

Kerns Werte als positives Zeichen

Offen für eine Kern-Kandidatur zeigt man sich aber auch in Kärnten. Landesgeschäftsführer David Pototschnig beteuert: „Ich stehe immer zu 100 Prozent hinter dem gewählten Parteivorsitzenden. Das hat der oder diejenige sich verdient“, ergänzt aber: „In einer Demokratie ist es immer zu befürworten, wenn es bei einer Wahl mehr als einen Kandidaten gibt. Jedes politisches Engagement für die Sozialdemokratie ist ein Engagement für die Menschen in unserem Land“. Salzburgs neuer SPÖ-Chef Peter Eder sieht in dem Ergebnis für Kern „ein Zeichen dafür, dass die SPÖ noch Wähler mobilisieren könne“. Positiv sieht das Kern-Ergebnis auch Bernd Hinteregger, Präsident des SPÖ-Wirtschaftsverbandes: „Diese Umfrage zeigt für mich ganz klar, dass die SPÖ zukünftig wieder kräftig zulegen kann!“