Skurrile Tarnung
Russischer Soldat spaziert als „Pinguin“ an Front
Auf einem schneebedeckten Feld sorgte ein ungewöhnlicher Anblick für Aufsehen: Ein russischer Soldat bewegte sich watschelnd über das Gelände, eingehüllt in ein kapuzenartiges Kostüm, das entfernt an einen Pinguin erinnerte. Die bizarre Tarnung, so sollte sie offenbar die Wärmeabstrahlung des Trägers verschleiern und ihn vor Drohnen unsichtbar machen, erwies sich jedoch als wirkungslos.
Das „Pinguin-Kostüm“ war offenbar ein thermisch blockierender Umhang, der den Körper des Soldaten bedecken sollte, die Füße jedoch freiließ. Ziel der Ausrüstung ist es, Soldaten vor Wärmebild- und Infrarottechnologie zu verbergen. Experten zufolge funktionierte die Tarnung aber nicht wie vorgesehen.
Anzüger haben gegenteiligen Effekt
Der ehemalige britische Armee-Oberst und Chemiewaffenexperte Hamish de Bretton-Gordon erklärte gegenüber der „Daily Telegraph“, dass die Anzüge keineswegs unsichtbar machten, sondern im Gegenteil durch den starken Kontrast leichter erkennbar seien.
In einer Videoaufnahme einer Drohne ist zu sehen, wie die Position des Soldaten erfasst und ein Schuss abgegeben, der den Mann unmittelbar trifft. Trotz der Verwendung solcher „Unsichtbarkeits“-Technologien werden Soldaten so zu leicht auszumachenden Zielen.
Kalte Silhouetten heben sich ab
Russische Truppen setzen derartige thermische Anzüge bereits seit einiger Zeit ein, um Drohnenaufnahmen zu entgehen. Allerdings seien die Wirksamkeit und der korrekte Einsatz stark eingeschränkt, sowohl durch fehlerhafte Technik als auch durch unzureichendes Training.
Die unbeabsichtigte Wirkung: Soldaten erzeugen kalte Silhouetten, die sich leicht gegen wärmere Hintergründe abheben und von thermischen Sensoren schnell erkannt werden können.
