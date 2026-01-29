Russischer Soldat spaziert als „Pinguin“ an Front

Auf einem schneebedeckten Feld sorgte ein ungewöhnlicher Anblick für Aufsehen: Ein russischer Soldat bewegte sich watschelnd über das Gelände, eingehüllt in ein kapuzenartiges Kostüm, das entfernt an einen Pinguin erinnerte. Die bizarre Tarnung, so sollte sie offenbar die Wärmeabstrahlung des Trägers verschleiern und ihn vor Drohnen unsichtbar machen, erwies sich jedoch als wirkungslos.