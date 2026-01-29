Ohne Brille unterwegs
Macron hat Erkrankung der Augen gut überstanden
Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat mit seiner Sonnenbrille für Aufsehen gesorgt, die er zwei Wochen lang bei allen Terminen trug. Am Donnerstag präsentierte er sich wieder ohne Brille und gerötetes Auge. Er habe eine „harmlose Augenerkrankung“ gehabt, sagte Macron.
Am Mittwoch hatte er die dunkle Sonnenbrille noch beim Empfang von Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Grönlands Ministerpräsident Jens Frederik Nielsen getragen. Die verspiegelte Pilotenbrille, die Macron seit Mitte Jänner bei allen Terminen aufgesetzt hatte, hatte zu Witzen in den sozialen Medien geführt. Selbst US-Präsident Donald Trump hatte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos über die „schöne Sonnenbrille“ gespottet. „Was zum Teufel ist passiert?“, meinte er in seiner Rede.
Macron habe wie Schauspieler Tom Cruise daherkommen wollen, sagten manche Menschen in Frankreich. Cruise trug im Film „Top Gun“ eine ähnliche Brille.
Der Griff zur Luxusbrille, die 659 Euro kostet, hat aber auch dem kleinen französischen Hersteller zu unverhoffter Werbung verholfen. Zeitweise war der Onlineshop der Marke Henry Julien überhaupt nicht mehr erreichbar und die Firma konnte sich vor Anfragen kaum retten. Der Brillenfabrikant reagierte und nutzte selbst ein Foto von Macron für seine Werbung. In Frankreich wird nun öffentlich darüber diskutiert, ob die Präsidentenbrille tatsächlich im Inland hergestellt wurde, oder ob die Montur vom italienischen Mutterunternehmen stammt, das den Hersteller übernommen hat.
Wie berichtet, wurde inzwischen auch die Rede Macrons beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos zum viralen Popsong.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.