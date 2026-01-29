Macron hat Erkrankung der Augen gut überstanden

Der Griff zur Luxusbrille, die 659 Euro kostet, hat aber auch dem kleinen französischen Hersteller zu unverhoffter Werbung verholfen. Zeitweise war der Onlineshop der Marke Henry Julien überhaupt nicht mehr erreichbar und die Firma konnte sich vor Anfragen kaum retten. Der Brillenfabrikant reagierte und nutzte selbst ein Foto von Macron für seine Werbung. In Frankreich wird nun öffentlich darüber diskutiert, ob die Präsidentenbrille tatsächlich im Inland hergestellt wurde, oder ob die Montur vom italienischen Mutterunternehmen stammt, das den Hersteller übernommen hat.