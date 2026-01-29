Vorteilswelt
Ohne Brille unterwegs

Macron hat Erkrankung der Augen gut überstanden

Ausland
29.01.2026 20:12
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich am Donnerstag wieder ohne Sonnenbrille gezeigt.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich am Donnerstag wieder ohne Sonnenbrille gezeigt.(Bild: AFP/LUDOVIC MARIN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat mit seiner Sonnenbrille für Aufsehen gesorgt, die er zwei Wochen lang bei allen Terminen trug. Am Donnerstag präsentierte er sich wieder ohne Brille und gerötetes Auge. Er habe eine „harmlose Augenerkrankung“ gehabt, sagte Macron.

0 Kommentare

Am Mittwoch hatte er die dunkle Sonnenbrille noch beim Empfang von Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Grönlands Ministerpräsident Jens Frederik Nielsen getragen. Die verspiegelte Pilotenbrille, die Macron seit Mitte Jänner bei allen Terminen aufgesetzt hatte, hatte zu Witzen in den sozialen Medien geführt. Selbst US-Präsident Donald Trump hatte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos über die „schöne Sonnenbrille“ gespottet. „Was zum Teufel ist passiert?“, meinte er in seiner Rede.

Macron habe wie Schauspieler Tom Cruise daherkommen wollen, sagten manche Menschen in Frankreich. Cruise trug im Film „Top Gun“ eine ähnliche Brille.

Lesen Sie auch:
Mit seiner Brille löste Macron in Davos einen regelrechten Hype aus.
Präsident wird Popstar
Viraler Hit: Macrons Davos-Rede läuft im Club
29.01.2026
Kostet 659 Euro
Macrons Sonnenbrille löst Hype um Luxusmodell aus
21.01.2026

Der Griff zur Luxusbrille, die 659 Euro kostet, hat aber auch dem kleinen französischen Hersteller zu unverhoffter Werbung verholfen. Zeitweise war der Onlineshop der Marke Henry Julien überhaupt nicht mehr erreichbar und die Firma konnte sich vor Anfragen kaum retten. Der Brillenfabrikant reagierte und nutzte selbst ein Foto von Macron für seine Werbung. In Frankreich wird nun öffentlich darüber diskutiert, ob die Präsidentenbrille tatsächlich im Inland hergestellt wurde, oder ob die Montur vom italienischen Mutterunternehmen stammt, das den Hersteller übernommen hat.

Wie berichtet, wurde inzwischen auch die Rede Macrons beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos zum viralen Popsong.

