SPÖ-Spitzen schießen nach Verlusten Richtung Bund

„Matthias Stadler ist einer der über alle Parteigrenzen hinweg angesehensten Politiker unseres Landes. Für die Menschen in St. Pölten ist es eine sehr gute Nachricht, dass er Bürgermeister bleibt. Wenn sich aber selbst ein hocherfolgreicher Bürgermeister wie er dem derzeit eisigen Gegenwind aus der Bundespolitik nicht mehr entziehen kann, dann muss das dort zu denken geben“, meint der niederösterreichische SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander. Der Kärntner SPÖ-Chef und baldige Landeshauptmann Daniel Fellner sieht im schlechten Ergebnis „eine Strahlkraft weit über die Gemeindegrenzen hinweg“.