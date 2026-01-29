Pkw-Lenker demolierte E-Ladesäulen und flüchtete

Massive Schäden an der Fahrzeugfront

Beim flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen VW Caddy handeln. Das Fahrzeug weist massive Frontschäden auf, wobei insbesondere ein größerer Teil der Stoßstange vorne rechts fehlt. Am Stromverteilerkasten entstand erheblicher Sachschaden, der sich voraussichtlich im fünfstelligen Eurobereich bewegt. Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Strass im Zillertal 059133 / 7255 erbeten.