Pkw-Lenker demolierte E-Ladesäulen und flüchtete

Vermutlich mit einem weißen VW-Caddy krachte ein bislang unbekannter Autolenker in Schlitters gegen einen Stromverteilerkasten einer E-Auto-Ladestation. Danach setzte er seine Fahrt mit dem stark beschädigten Auto fort.
Am Mittwoch gegen 23:56 Uhr ereignete sich in Schlitters, gegenüber dem Gewerbegebiet Nord 4, ein Verkehrsunfall mit massivem Sachschaden.
Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr ungebremst aus Richtung Norden kommend gegen einen Stromverteilerkasten der dortigen E-Ladesäulen. Nach der Kollision setzte der Lenker seine Fahrt ungebremst auf den Parkplatz fort und verließ diesen ohne anzuhalten. Anschließend fuhr er in Richtung Süden bzw. taleinwärts weiter.
Massive Schäden an der Fahrzeugfront
Beim flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen VW Caddy handeln. Das Fahrzeug weist massive Frontschäden auf, wobei insbesondere ein größerer Teil der Stoßstange vorne rechts fehlt. Am Stromverteilerkasten entstand erheblicher Sachschaden, der sich voraussichtlich im fünfstelligen Eurobereich bewegt. Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Strass im Zillertal 059133 / 7255 erbeten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.