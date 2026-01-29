Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Massiver Sachschaden

Pkw-Lenker demolierte E-Ladesäulen und flüchtete

Tirol
29.01.2026 20:52
(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Vermutlich mit einem weißen VW-Caddy krachte ein bislang unbekannter Autolenker in Schlitters gegen einen Stromverteilerkasten einer E-Auto-Ladestation. Danach setzte er seine Fahrt mit dem stark beschädigten Auto fort. 

0 Kommentare

Am Mittwoch gegen 23:56 Uhr ereignete sich in Schlitters, gegenüber dem Gewerbegebiet Nord 4, ein Verkehrsunfall mit massivem Sachschaden.

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr ungebremst aus Richtung Norden kommend gegen einen Stromverteilerkasten der dortigen E-Ladesäulen. Nach der Kollision setzte der Lenker seine Fahrt ungebremst auf den Parkplatz fort und verließ diesen ohne anzuhalten. Anschließend fuhr er in Richtung Süden bzw. taleinwärts weiter.

Massive Schäden an der Fahrzeugfront
Beim flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen VW Caddy handeln. Das Fahrzeug weist massive Frontschäden auf, wobei insbesondere ein größerer Teil der Stoßstange vorne rechts fehlt. Am Stromverteilerkasten entstand erheblicher Sachschaden, der sich voraussichtlich im fünfstelligen Eurobereich bewegt. Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Strass im Zillertal 059133 / 7255 erbeten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.060 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.233 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
124.129 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf