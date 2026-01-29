Flut an Scherz-Notrufen führte zu erst 14-Jährigem

Die Serie begann bereits am vergangenen Mittwoch. Ein unbekannter Anrufer erzählte am Notruf von Schussabgaben in der Liesinger Rößlergasse. Es folgten zahlreiche weitere Notrufe – mal ging es um Schüsse, mal um vermeintliche Messerattacken. Immer wieder war die Rede von verzweifelten Schreien, auch von Fenstern, die eingeschlagen wurden. Anrufe gab es laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger auch am 22. Jänner, am 23. und schließlich auch am 27. Jänner.