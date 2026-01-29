Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nicht provokativ“

US-Sondergesandter: So könnte Grönland-Deal werden

Außenpolitik
29.01.2026 19:30
Der US-Sondergesandte für Grönland, Jeff Landry, hat über die Eckpunkte eines möglichen ...
Der US-Sondergesandte für Grönland, Jeff Landry, hat über die Eckpunkte eines möglichen Abkommens mit Dänemark gesprochen (Symbolbild).(Bild: AFP/INA FASSBENDER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Sondergesandte für Grönland, Jeff Landry, hat sich zu Eckpunkten eines möglichen Abkommens mit Dänemark geäußert. Es würde den Einsatz fortschrittlicher Raketenabwehrsysteme wie „Golden Dome“ erleichtern und den feindlichen Einfluss Chinas und Russlands zurückdrängen, sagte Landry.

0 Kommentare

Die Maßnahmen seien „nicht provokativ, sondern präventiv“. Sie würden sicherstellen, dass die Vereinigten Staaten und nicht ihre Gegnerinnen und Gegner „auf Dauer die Regeln in einer der strategisch wichtigsten Regionen der Welt festlegen“. „Das Abkommen baut auf den Verteidigungsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Dänemark aus den Jahren 1941 und 1951 auf und würde die Sicherheit der USA, der NATO und Grönlands stärken sowie die langjährigen transatlantischen Verteidigungsverpflichtungen bekräftigen“, sagte der Grönland-Sondergesandte weiter.

Durch das Abkommen von 1951 haben die Vereinigten Staaten bereits jetzt großen militärischen Spielraum auf der Arktisinsel. Sie betreiben derzeit aber nur noch eine Militärbasis, die Pituffik Space Base im Nordwesten der Insel. Die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, Grönland zu annektieren, hatten in den vergangenen Wochen zu Verwerfungen zwischen Dänemark, zu dem die Insel gehört, und den USA geführt. EU-Länder wie Deutschland und Frankreich hatten sich in dem Konflikt hinter Grönland und Dänemark gestellt.

Lesen Sie auch:
US-Außenminister Marco Rubio glaubt ein „gutes Ergebnis für alle“.
Verhandlungen starten
USA: Lösung der Grönland-Frage „ohne Medienzirkus“
28.01.2026
Russische Bedrohung?
Weniger als 200 US-Soldaten derzeit auf Grönland
21.01.2026

Rasmussen: „Situation nicht gelöst“
Am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos hatte Trump dann überraschend erklärt, dass er keine gewaltsame Lösung anstrebe und eine Vereinbarung über die Insel mit NATO-Chef Mark Rutte getroffen habe. Dänemarks Außenminister Lars Lökke Rasmussen hat sich seither mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Vereinigten Staaten getroffen. „Es ist nicht so, dass die Probleme gelöst wären, aber es ist gut“, sagte er. Die Lage sei eskaliert, „aber jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg“. Weitere Treffen seien geplant. Rasmussen ist laut eigener Aussage „optimistischer als noch vor einer Woche“.

Man teile die Sicherheitsbedenken der Vereinigten Staaten hinsichtlich der Arktis. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen sprach sich zuletzt für eine verstärkte militärische Zusammenarbeit mit den USA aus, eine Abtretung von grönländischem Territorium schloss sie aber kategorisch aus. Beobachterinnen und Beobachter gehen davon aus, dass die NATO ihre Aktivitäten in der Arktis verstärken wird und ein Verteidigungsabkommen zwischen Dänemark und den USA über die Stationierung von US-Streitkräften neu verhandelt werden könnte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.058 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.230 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
123.260 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Außenpolitik
Revolte gescheitert?
Nächster Babler-Kritiker steigt aus Präsidium aus
„Nicht provokativ“
US-Sondergesandter: So könnte Grönland-Deal werden
„Das war sehr nett“
Trump: Putin stoppt Kiew-Angriffe für eine Woche
Korruptionsskandal
Gratis Luxus-Flüge: EU-Spitzenbeamter fliegt raus
„Können das besser“
ICE will sich auf gezielte Einsätze konzentrieren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf