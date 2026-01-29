US-Sondergesandter: So könnte Grönland-Deal werden

Rasmussen: „Situation nicht gelöst“

Am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos hatte Trump dann überraschend erklärt, dass er keine gewaltsame Lösung anstrebe und eine Vereinbarung über die Insel mit NATO-Chef Mark Rutte getroffen habe. Dänemarks Außenminister Lars Lökke Rasmussen hat sich seither mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Vereinigten Staaten getroffen. „Es ist nicht so, dass die Probleme gelöst wären, aber es ist gut“, sagte er. Die Lage sei eskaliert, „aber jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg“. Weitere Treffen seien geplant. Rasmussen ist laut eigener Aussage „optimistischer als noch vor einer Woche“.