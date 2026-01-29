Vorteilswelt
Krypto-Crash

Große Verunsicherung: Bitcoin stürzt dramatisch ab

Wirtschaft
29.01.2026 20:00
Mitte Jänner hatte der Bitcoin noch fast 98.000 Dollar gekostet.
Mitte Jänner hatte der Bitcoin noch fast 98.000 Dollar gekostet.(Bild: ©Paradorn - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Bitcoin ist am Donnerstag unter 85.000 Dollar gefallen. Am Donnerstag sank der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 84.157 US-Dollar. Dies ist der niedrigste Stand seit Anfang Dezember 2025. Im frühen Handel hatte der Bitcoin noch über 89.000 Dollar notiert.

Der Bitcoin litt unter der hohen Verunsicherung an den Finanzmärkten. So gaben die Aktien- und Rohstoffmärkte deutlich nach, auch stimmten schwache Daten des Softwarekonzerns Microsoft pessimistisch. Die Titel des Softwareriesen rutschten im frühen New Yorker Handel auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai 2025. Insgesamt gelten Kryptowährungen als riskante Anlageklasse.

Geopolitische Risken
„Viele Investoren scheinen ihre Engagements im Kryptosektor zumindest temporär zu hinterfragen“, kommentierte Analyst Timo Emden. Zusätzliche Belastungsfaktoren ergeben sich aus geopolitischen Risiken, die sich dämpfend auf spekulative Anlageklassen auswirken. So sorgt auch der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran für Verunsicherung.

Lesen Sie auch:
Der Bitcoin ist die bekannteste und wichtigste Kryptowährung.
Wirbel um Grönland
Trumps Zoll-Drohung schickte Bitcoin auf Talfahrt
19.01.2026
Ständig neue Rekorde
Goldpreis: Diese Marke halten Experten für möglich
29.01.2026

Mitte Jänner hatte der Bitcoin noch fast 98.000 Dollar gekostet. Deutlich gefragt waren in den vergangenen Wochen hingegen Gold und Silber. Nach erneuten Rekorden gaben die Edelmetallpreise am Donnerstag aber auch deutlich nach.

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Krypto-Crash
