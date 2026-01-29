Große Verunsicherung: Bitcoin stürzt dramatisch ab

Der Bitcoin litt unter der hohen Verunsicherung an den Finanzmärkten. So gaben die Aktien- und Rohstoffmärkte deutlich nach, auch stimmten schwache Daten des Softwarekonzerns Microsoft pessimistisch. Die Titel des Softwareriesen rutschten im frühen New Yorker Handel auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai 2025. Insgesamt gelten Kryptowährungen als riskante Anlageklasse.